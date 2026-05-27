Jill Biden revela que temió un derrame cerebral de su esposo durante el debate de 2024 con Trump

La ex primera dama de EE.UU., Jill Biden, confesó que pensó que el presidente Joe Biden estaba sufriendo un derrame cerebral durante su debate de 2024 contra Donald Trump. Sus declaraciones destacan la preocupación por la salud del mandatario, que llevó a su eventual retirada de la campaña y a la candidatura de Kamala Harris, quien perdió las elecciones y luego criticó la decisión de Biden.

Jill Biden , ex primera dama de Estados Unidos, reveló que durante el debate presidencial de 2024 entre su esposo, Joe Biden , y Donald Trump , creyó que el entonces mandatario estaba sufriendo un derrame cerebral .

En una entrevista con CBS News, Jill描述ó la experiencia como aterradora, destacando que nunca había visto a Biden en ese estado. Su declaración subraya las preocupaciones sobre la salud y la capacidad del presidente, que ya eran un tema central en la campaña. Aunque el equipo de Biden atribuyó su voz ronca y su desempeño titubeante a una enfermedad, el incidente intensificó la presión interna del Partido Demócrata para que abandonara la carrera.

Finalmente, Biden se retiró de la contienda, y Kamala Harris asumió la nominación, aunque perdió ante Trump. Posteriormente, Harris criticó la decisión de Biden de buscar la reelección, calificándola de imprudente en sus memorias





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