Jesuitas investigan presuntamente abuso sexual en Pamplona

Una investigación sobre presuntos abusos sexuales cometidos por un sacerdote jesuita en Pamplona por parte de la Compañía de Jesús en España y en colaboración con las autoridades.

Un sacerdote jesuita en Pamplona está siendo investigado por presunto abuso sexual contra un joven mayor de edad, según la Compañía de Jesús en España.

La orden religiosa ha decidido no emitir valoraciones en respeto a la presunta víctima y la presunción de inocencia del sacerdote denunciado. Tanto la Compañía como el sacerdote están colaborando con las autoridades y han implementado medidas como prohibir su contacto con la víctima y con menores. La Compañía reafirma su compromiso con entornos seguros y insta a denunciar cualquier información relevante sobre posibles abusos





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