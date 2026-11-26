La cadena pública confirma a los presentadores que dirigirán las tradicionales Campanadas en la Puerta del Sol, marcando el paso de 2026 a 2027 con una fórmula descentralizada.

La Radio y Televisión Española ( RTVE) ha confirmado oficialmente la terna de presentadores encargados de dirigir las famosas Campanadas de Año Nuevo para la temporada que marca el tránsito de 2026 a 2027. Los nombres seleccionados son Jesús Vázquez, Silvia Abril y Manuel Carrasco, quienes liderarán la transmisión desde la emblemática Puerta del Sol de Madrid para ambas cadenas principales de la cadena pública, La 1 y La 2.

Presentadores para las Campanadas 2027 de RTVE

El anuncio oficial corrió a cargo de Manu Sánchez, quien actuó como el portavoz de la cadena en la presentación de esta terna. Durante la comparecencia, el presentador subrayó la diversidad geográfica de los seleccionados, describiéndolos como un andaluz, un gallego y una catalana. Esta elección refleja la intención de la cadena de incluir rostros representativos de distintas regiones de España, manteniendo la tradición de ofrecer una celebración nacional que resuene en toda la península.

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Manuel Sánchez elogió públicamente la "descentralización" que implicaba esta selección de presentadores. Sin embargo, señaló la paradoja de que, a pesar de esta intención de reflejar la diversidad territorial, la celebración física tendría lugar en el centro neurálgico de Madrid, específicamente en la Puerta del Sol. Este punto de encuentro es el escenario tradicional donde millones de espectadores se reúnen, ya sea presencial o virtualmente, para dar los campanazos de medianoche.

Manuel Carrasco debuta como presentador

Entre los anuncios más destacados figura la participación de Manuel Carrasco, quien dejará sus escenarios musicales convencionales para dirigirse a la pequeña pantalla. El cantante andaluz realizará esta presentación en televisión por primera vez en su carrera, asumiendo el rol de presentador principal junto a sus colegas. Esta decisión marca un cambio significativo en su trayectoria artística, alejándose de la interpretación musical pura para asumir responsabilidades de conducción y comunicación en directo durante el evento más visto del año.

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Jesús Vázquez, por su parte, también tuvo palabras para el evento, participando en las declaraciones junto a los demás protagonistas. Vázquez es un habitual en la conducción de grandes eventos y su experiencia en la televisión nacional aporta una garantía de fluidez al programa. Su presencia junto a Carrasco y Abril busca equilibrar la experiencia de veteranos con la frescura de nuevas incorporaciones al frente de las cámaras.

Silvia Abril completa la terna

Silvia Abril completará la tríada de presentadores, debutando también en la conducción de este evento específico. La humorista y actriz catalana asumirá el cargo un año después de haber anunciado inicialmente que participaría en las Campanadas. Su inclusión añade un componente de comedia y ligereza al programa, elementos clave para mantener la atención del público durante la cuenta atrás. Su experiencia previa en el anuncio de su participación generó expectativa y motivación inmediata en la audiencia.

La decisión de RTVE sigue la misma fórmula utilizada en años anteriores, buscando la continuidad que ha caracterizado a estos eventos. La cadena pública apuesta por esta combinación para mantener la sintonía con el público general, que espera tanto la calidad técnica de la transmisión como la empatía de los conductores frente a las cámaras. La Puerta del Sol será el testigo de esta nueva edición, que promete reunir a millones de espectadores.

Impacto en el panorama televisivo

Mientras RTVE fija su apuesta, otras cadenas autonómicas y privadas también comienzan a vestir de largo para sus respectivas ediciones de las Campanadas. La competencia ha ido confirmando poco a poco quiénes son los rostros elegidos para sus emisiones, lo que intensifica la rivalidad televisiva en esta noche decisiva. La elección de una terna diversa y mediática por parte de la pública busca consolidar su hegemonía en la celebración nacional del fin de año.

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La transmisión desde la Puerta del Sol sigue siendo el estándar de oro en la televisión española, y la selección de Vázquez, Abril y Carrasco indica la apuesta firme de la cadena por una edición de alto perfil. Los detalles logísticos de la presentación en vivo, así como las posibles novedades en la estructura del programa, se irán desvelando conforme se aproxime la fecha del 31 de diciembre. La expectación por ver cómo Manuel Carrasco maneja el papel de presentador será uno de los focos de atención principales de la crítica y el público.

Las emisiones de La 1 y La 2 estarán sincronizadas para ofrecer una experiencia unificada a la audiencia. La cadena pública mantiene su compromiso de ofrecer un espectáculo accesible y universal, utilizando figuras de amplio reconocimiento para atraer a diferentes demografías. La participación de estos tres profesionales representa un esfuerzo por renovar la imagen del evento sin perder su esencia tradicional.