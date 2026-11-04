Jesús Owono y la parada cardíaca de Jesús de Miguel: Análisis legal del incidente

Abogados penalistas descartan responsabilidad criminal para Jesús Owono por la muerte de Jesús de Miguel. Se prevén sanciones deportivas graves en el fútbol.

La policía ha abierto una investigación preliminar por un posible delito de homicidio imprudente tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife, durante el encuentro de Liga disputado este domingo frente al Andorra. El jugador sufrió una parada cardiorrespiratoria inmediata después de un choque violento con Jesús Owono, portero del equipo rival, cuya acción con el rodilla en el pecho se ha convertido en el centro de un intenso debate jurídico y deportivo.

La postura legal sobre responsabilidad penal

Los abogados penalistas especializados coinciden en afirmar que no existe fundamento legal para atribuir responsabilidad penal al portero del Andorra. Fuentes policiales indican que estas diligencias responden únicamente al protocolo habitual que se aplica siempre que se produce una muerte por causas no naturales, por lo que lo más probable es que las pesquisas sean archivadas rápidamente sin llegar a juicio.

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José Luis Sánchez-Jáuregui ha destacado que es muy difícil que se abra un proceso penal, recordando que una doctrina del Tribunal Supremo establece que las lesiones en el ámbito deportivo no son punibles, excepto si se trata de una agresión manifiesta al margen del juego. Eva Papadopulos, penalista del Consejo Asesor del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ha explicado que se trata de un accidente fortuito durante una acción normal del juego, sin fundamento para imputar una imprudencia penalmente relevante.

El concepto de riesgo asumido en el deporte

La teoría del riesgo asumido o riesgo permitido constituye el fundamento principal de la impunidad en estos casos, basado en el consentimiento prestado, explícita o presuntamente, por los deportistas. Ricardo Agud ha subrayado que el fútbol implica una serie de contactos y riesgos de lesión inherentes a la competición, y cuando el daño se produce en una acción propia del deporte respetando las reglas, se asume un riesgo ordinario que excluye la criminalidad.

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Todos los expertos coinciden en que solo cambiaría el escenario si se acreditara que el jugador creó un peligro que excedía del riesgo propio del fútbol mediante una conducta imprudente que causara el fallecimiento de manera intencional o con negligencia grave. En este caso, se va a considerar que es un lance de juego porque el portero del Andorra no tiene la intencionalidad de causar el mal que ha causado, y en todo caso se consideraría una imprudencia leve, que ya está despenalizada.

Dudas sobre la causalidad y sanciones deportivas

Enrique Arnaldo, presidente de la Sección de Derecho Deportivo del ICAM, se mostraba inicialmente con más dudas al descartar la vía penal, señalando que habría necesidad de una autopsia que evidenciase clarísimamente que la parada cardiorrespiratoria y el fallecimiento se producen únicamente y exclusivamente por ese golpe. Ha insistido en que, aunque es muy difícil llegar a la vía penal, nunca se había dado en el fútbol una situación así, lo que complica la determinación inmediata de las consecuencias jurídicas.

Respecto a la sanción deportiva que puede sufrir Owono, el abogado especializado en derecho deportivo Toni Roca ha explicado que la aparente falta de intencionalidad es clave para el Comité de Disciplina Deportiva. Se prevé una suspensión de cuatro a doce partidos bajo el artículo 102 del reglamento, que castiga la violencia con ocasión del juego, en lugar del artículo 84, que requiere un inequívoco propósito de causar daño y podría suponer sanciones de dos a tres años.