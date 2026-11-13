Jesús Owono recibe 12 partidos de suspensión por la entrada fatal a Jesús de Miguel

La RFEF sanciona con doce partidos al portero Jesús Owono por la jugada que provocó la muerte de Jesús de Miguel. Detalles sobre la sanción máxima.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha emitido una resolución definitiva respecto a la gravedad de los hechos ocurridos en el partido disputado entre el Unión Deportiva Tenerife y el FC Andorra. El organismo sancionador ha impuesto una suspensión de doce partidos al portero Jesús Owono, quien juega actualmente en el club aragonés, como consecuencia directa de su expulsión durante el encuentro celebrado el pasado 2 de noviembre en la isla de Tenerife.

Sanción máxima por infracción grave del Código Disciplinario

La decisión del Comité de Disciplina de la RFEF se basa en la consideración de que las acciones del jugador constituyen una infracción grave, tipificada específicamente en el artículo 102 del Código Disciplinario de la entidad rectora del fútbol español. La resolución oficial explica que la especial gravedad de la conducta justificó la imposición de la sanción en su grado máximo, estableciendo claramente la cuantía de doce partidos de suspensión para Jesús Lázaro Ferrer Owono.

Also read Familia de Jesús de Miguel agradece donaciones y recibe causa de muerte

El comunicado oficial detalla que la sanción incluye además la imposición de las multas accesorias contempladas en el artículo 52 del mismo Código Disciplinario. Esta medida disciplinaria se aplica tras un análisis exhaustivo de los hechos consignados en el acta arbitral del partido, donde se documentó la naturaleza extrema de la entrada que terminó trágicamente con la vida del futbolista local.

Valoración arbitral y detalles de la entrada fatal

El texto de la sanción recuerda explícitamente que la valoración de la conducta debe partir de los hechos expresamente consignados en el acta arbitral. En dicho documento se hace constar que el portero del FC Andorra fue expulsado por impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario, utilizando una fuerza excesiva en un momento en el que el balón estaba en disputa activa. Esta descripción técnica es fundamental para entender la severidad de la pena.

Advertisement

El Comité de Disciplina de la RFEF subraya que la propia descripción arbitral permite apreciar la especial gravedad de la acción. Esto se debe tanto a la forma en que se ejecutó el tackle, con la pierna en alto, como por la brusquedad del impacto y, especialmente, por el empleo de una fuerza que el árbitro calificó expresamente como excesiva. A estos factores de riesgo se añadió que el jugador afectado, Jesús de Miguel, tuvo que ser atendido sobre el terreno de juego y posteriormente retirado en camilla, circunstancias igualmente reflejadas en el acta.

Contexto trágico y consecuencias institucionales

La resolución finaliza reconociendo el desenlace trágico y doloroso de los hechos. El Comité de Disciplina de la RFEF señala que es público y notorio el fallecimiento de D. Jesús de Miguel Alameda al día siguiente de la competición. Esta consecuencia fatal añade una dimensión moral y social a la infracción deportiva, reforzando la justificación de la pena máxima impuesta al guardameta.

La sanción de doce partidos implica que Jesús Owono deberá perderse una cantidad significativa de encuentros oficiales para el FC Andorra, afectando la estructura defensiva del equipo. La comunidad deportiva sigue procesando el impacto de esta tragedia en el fútbol español, donde la seguridad de los jugadores y la aplicación estricta del reglamento son prioridades absolutas para la RFEF ante sucesos de esta magnitud.