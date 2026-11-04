Jesús Owono lamenta la muerte de Jesús de Miguel y pide respeto

El portero Jesús Owono declara que los días más difíciles de su vida y ofrece condolencias por la muerte de Jesús de Miguel. El FC Andorra pide máxima sensibilidad ante el suceso.

El guardameta Jesús Owono, portero internacional con Guinea Ecuatorial y jugador del FC Andorra, ha emitido un comunicado oficial en el que expresa su profundo dolor por el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, del CD Tenerife. El futbolista madrileño murió el pasado lunes tras sufrir una lesión grave durante el partido disputado entre ambos equipos en el minuto de prolongación.

Owono reconoce su dolor ante la tragedia

Jesús Owono ha declarado que estos son los días más difíciles de su vida, admitiendo que le cuesta encontrar las palabras para asimilar lo ocurrido. El portero, natural de Bata, Guinea Ecuatorial, ha trasladado sus condolencias a la familia y allegados de la víctima, centrando su mensaje en el recuerdo de Jesús de Miguel y en el sufrimiento compartido por todos los cercanos al futbolista fallecido.

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El incidente en el campo y el estado de Owono

La peligrosa entrada del guardameta del FC Andorra sobre Jesús de Miguel ocurrió en los últimos minutos del encuentro, provocando una lesión de extrema gravedad que derivó en el fallecimiento del delantero horas después en un hospital de Tenerife. Jesús Owono ha afirmado saber que habrá muchas cuestiones que abordar, pero por el momento su única preocupación es la pérdida de Jesús de Miguel y el dolor que todos están viviendo.

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La reacción del FC Andorra y las instituciones

El FC Andorra ha difundido el mensaje de su jugador y ha solicitado públicamente la máxima sensibilidad y respeto ante la delicada situación. Por su parte, la Federación Ecuatoguineana de Fútbol ha mostrado su profunda conmoción y ha ofrecido todo su apoyo a Jesús Owono. El club andorrano ha insistido en la prudencia en un momento de enorme dolor para las personas relacionadas con el futbolista fallecido.

Las declaraciones de Raphinha y el cuerpo médico

El delantero brasileño Raphinha, protagonista en el triunfo del Barcelona ante el Aston Villa, ha ofrecido un emotivo recuerdo para Jesús de Miguel tras el partido. Por otro lado, el equipo médico del CD Tenerife, incluido Faustino Afonso, ha afirmado que un chico de 30 años no debería morir jugando al fútbol. Laura Osuna, miembro del cuerpo técnico, ha señalado que todo apunta hacia una conmoción cardíaca o commotio cordis como causa probable.