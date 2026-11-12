Jesús Hermida: El Periodista que Transformó la Televisión Española

La vida de Jesús Hermida revolucionó la televisión española desde el alunizaje del 20 de julio de 1969. Un análisis de su legado, liderazgo y impacto en la cultura.

La figura de Jesús Hermida marcó un hito irreversible en la historia de los medios de comunicación españoles, consolidándose como el periodista que transformó la forma de entender la televisión en España. Su trayectoria, que abarcó décadas de cambios sociopolíticos y tecnológicos, se caracteriza por una capacidad única para adaptar el lenguaje audiovisual a las necesidades de una audiencia en constante evolución. La llegada del ser humano a la Luna fue un hecho sin precedentes en la historia de la televisión, y ese 20 de julio de 1969 fue incluso más memorable por la labor de Hermida, quien logró captar lo mejor de Estados Unidos y traerlo a una España que aún estaba en blanco y negro.

Cobertura del Alunizaje y Legado Periodístico

La cobertura del alunizaje del 20 de julio de 1969 definió el perfil internacional de Jesús Hermida. Su trabajo en esa ocasión fue calificado como "único" y con una "grandeza" para hacer su trabajo que aún perdura años después de su fallecimiento. Este éxito periodístico chocaba con una España que solo veía al dictador Francisco Franco visitar Portugal y puntualmente Italia. La veterana periodista Rosa María Calaf destaca de él que en sus crónicas era capaz de transmitir una visión fresca y directa del mundo, algo inaudito para la época. Él mismo le confesó a Calaf que estaba muy ilusionado con su llegada a la ciudad, considerando que la corresponsalía de Nueva York necesitaba una mujer, una circunstancia que fue muy aplaudida en una época con muchos "señores en traje".

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Hermida, el primero que lo consiguió, fue clave para saber lo que se hacía al otro lado del charco. Se hizo muy rápido al idioma y durante más de diez años mantuvo esta dinámica. Su papel fue determinante en momentos clave de la transición, como cuando se retransmitió la boda entre Alfonso de Borbón y Carmen Martínez-Bordiú por La 2 y no por la cadena principal de TVE. El rey emérito y el rey Felipe VI, ya en el trono, también presentaron sus condolencias en público cuando falleció, destacando la buena relación que mantuvo con la monarquía incluso antes de que el príncipe se convirtiera en monarca.

Innovación en la Cadena y Gestión de Talentos

La llegada de Jesús Hermida a Antena 3 en septiembre de 1991 dio un vuelco a la cadena, como recuerda su compañero Carlos García-Hirschfeld. En este entorno, se llevaba muy mal con la informática, así que todos los días escribía la escaleta a mano en una pizarra. Su estilo de gestión se basaba en la calidez humana y la búsqueda de talento, un enfoque que contrastaba con las estructuras jerárquicas anteriores. Jesús lo que buscaba era gente con talento y comenzaron a surgir muchos nombres de mujer en primera plana de la televisión nacional.

Jesús Hermida fue el creador del primer programa matinal, una iniciativa que cambió los hábitos de consumo de televisión en España. Con mucho esfuerzo le dio la vuelta al mantra de Juan Marsé cuando dijo: "Yo aborrezco la televisión porque la televisión aborrece la cultura". Por sus espacios se pasearon personajes de todo tipo como Massiel, Ramoncín o Fernando Fernán-Gómez. Su inglés, aprendido con rapidez, le permitía interactuar con fluidez en contextos internacionales, algo que era una rareza en la prensa local de entonces. Esta habilidad lingüística y su versatilidad fueron pilares de su éxito profesional.

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Evolución Personal y Repercusión Cultural

A pesar de su éxito público, Hermida fue una persona inquieta que no habló mucho de su vida privada. Su primer contacto con el periodismo tuvo lugar en Radio Nacional de España (RNE) en Huelva, tierra que siempre tuvo muy presente. Huelva es una referencia, el mar es otra referencia y sus padres son, evidentemente, otra referencia, recuerda Carlos García-Hirschfeld. En alguna entrevista se disculpó con su madre, ya que le pesaba mucho haberla dejado sola para marcharse a Madrid a perseguir su sueño. También mantuvo un vínculo profundo con sus referentes culturales, como al poeta Juan Ramón Jiménez, y consiguió ser una de las personas que trasladó sus restos el día de su entierro en el municipio onubense de Moguer.

En sus últimos años, sin embargo, se sintió desencantado y veía que le costaba cada vez más hacer su trabajo. A mí y quizá por eso me he salido de ella, reconocía en una grabación, refiriéndose al medio. Nunca hizo nada en lo que no estuviera de acuerdo. Lo que sí hizo fue escribir a jóvenes presentadores, como Andreu Buenafuente, para agradecerles su labor en esos tiempos, ya que "me hacen mantener la confianza de que" el futuro de la televisión estaría en manos de nuevas generaciones. Andreu Buenafuente, presentador de RTVE, también ha destacado su influencia en la generación actual de comunicadores.

Homenajes póstumos y última filmografía

Antes de morir por un infarto cerebral, él notaba que algo le pasaba. Su pérdida fue un duro golpe para todos aquellos que le conocieron. En sus últimas horas, confiesa Rafael J. Terán, estuvo rodeado de sus seres queridos, quienes le brindaron apoyo en sus momentos finales. Sus compañeros le despiden con el mismo gesto y el pintor Antonio García Villarán hace lo propio con un retrato. La vida de Jesús Hermida es un relato de superación en el que brilló sin abandonar sus convicciones y mostrando una vocación por "contar historias y comunicarse con la gente".

La cinta, dirigida por Esteban Magaz, se puede ver en RTVE Play, incluye algunas de las intervenciones del periodista, además de otros rostros de la televisión, que también han querido rendirle homenaje. Esta producción documenta su legado, capturando testimonios de colegas y amigos que recuerdan su calidez y profesionalismo. Nieves Herrero reconoce que en su casa su fotografía está junto a las de sus hijas, un detalle que ilustra la intimidad y el respeto que generaba. En el mundo de la televisión "vio que las cosas podían ser de otra manera", resume Pedro Piqueras, cerrando el círculo de su influencia transformadora en un país que aún estaba aprendiendo a mirar sus propias pantallas con nuevos ojos.