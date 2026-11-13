Jesús G. Maestro firma prólogo de edición HarperCollins del Quijote. Reflexiona sobre desengaño generacional, cultura digital y papel de la literatura en sociedad actual.

El catedrático de literatura y fenómeno digital Jesús G. Maestro acaba de firmar el prólogo para una nueva y lujosa edición de la obra Maestra de Miguel de Cervantes, publicada el 14 de noviembre de 2026. Esta entrega editorial, producida por la casa HarperCollins, está dirigida expresamente a una generación joven caracterizada por un profundo sentido del desengaño ante las promesas incumplidas de su tiempo.

Contexto editorial y destinatarios jóvenes

Maestro ha dedicado estas líneas introductorias específicamente a los jóvenes de veinteañeros, interrogándose sobre cómo convertir ese desilusionamiento juvenil en algo constructivo. Reconoce que su propia perspectiva es la de un testigo de época, no el protagonista de las circunstancias vividas por la juventud actual. A los nacidos en el siglo XXI, cuya sociología anglosajona clasifica bajo etiquetas como generación alfa o beta, el autor los llama a leer no para que escriban una nueva obra clásica, sino porque comparten la vivencia de ver cómo se fracturan las ilusiones de su era.

Also read La familia de Jesús de Miguel agradece las donaciones del crowdfunding iniciado por Fran Sol

La comparación histórica que establece Maestro es directa: Miguel de Cervantes experimentó la rotura de los espejismos del Renacimiento de manera similar a como las generaciones actuales perciben el colapso de los estados de bienestar. El sociólogo observa que los mileniales, al confiar en las promesas de los boomer, se encontraron con el fracaso a mitad de camino, un paralelo que sitúa la obra cumbre en un contexto de realidad cruda y sin filtros.

Detalles de la edición y respuesta del autor

Para hablar del fin de las ilusiones a una generación sin ellas, HarperCollins ha confeccionado un objeto de deseo material muy distinto a las adaptaciones escolares que el autor detesta. Se trata de un volumen con tapa dura, cantos pintados, que contiene las 896 páginas del texto íntegro de Cervantes, sin amputaciones ni alteraciones de ningún tipo. Esta decisión editorial responde a la necesidad de presentar la obra en su estado más puro y respetuoso con el original.

Advertisement

Jesús G. Maestro, conocido también por su presencia en redes sociales, ha evitado atribuirse el mérito de la producción física. Insiste en que la excelencia de la edición corresponde enteramente a la editorial HarperCollins, mientras que el valor literario reside en la genio de Cervantes. El catedrático define el valor de su propia introducción como parasitario del libro en sí, minimizando su rol personal en favor del texto original.

Paradojas culturales y crítica al sistema educativo

La trayectoria vital de Cervantes se presenta como un modelo de resiliencia ante la adversidad. El autor señala que Miguel de Cervantes perdió el uso de una mano en la batalla de Lepanto, pasó cinco años cautivo en Argel, conoció la cárcel y publicó la primera parte del Quijote cuando ya tenía 57 años. Aunque su desengaño personal fue profundo, su obra resultó ser enormemente rentable culturalmente, demostrando que la realidad dura puede transformar en arte.

Maestro eleva a Cervantes a los altares de la literatura universal, describiendo su obra maestra como una protuberancia exagerada y una auténtica barbaridad en el buen sentido. Afirma con rotundidad que El Quijote debería haberlo escrito Dios y no Cervantes, reconociendo la imposibilidad humana de igualar tal magnitud. Esta devoción intelectual, sin embargo, no se confunde con un romance personal; el catedrático aclara que no pasa las noches con la literatura, sino con su mujer.

Identidad digital, memes y crítica social

Existe una segunda identidad pública para Jesús G. Maestro, mucho más famosa que su faceta académica, que reside en plataformas como TikTok e Instagram. Su canal de YouTube supera los 200.000 suscriptores, aunque él afirma no haber visto ninguno de los memes que lo viralizan. Define a su alter ego digital como un heterónimo que usurpa su identidad, sugiriendo que el público prefiere al personaje a la persona real por lo que le ofrece emocionalmente.

Advertisement

El catedrático compara su situación con la de Cervantes, quien respondió a la falsa continuación de Avellanedas escribiendo la segunda parte de su novela. En el caso de Maestro, este ha enfrentado cientos de Avellanedas digitales, incluyendo cuentas de fans y montajes satíricos. Su respuesta ha sido el silencio deliberado y la negación de responsabilidad sobre lo que ocurre en el espacio digital, manteniendo su trabajo centrado exclusivamente en la literatura seria.

La crítica de Maestro también se extiende al sistema educativo, a quien culpa de alienar a los lectores en lugar de atraerlos. Recuerda que, en 1982, un profesor llamado Emilio Nieto le enseñó a leer la obra completa original durante su segundo año de BUP, un experiencia positiva que contrasta con la disolución de la literatura en estudios culturales que él critica. Sostiene que la literatura no debe caer en manos de profesores que la desnaturalizan, sino ser abordada con respeto a su complejidad.

Definición de idealismo y legado literario

El prólogo funciona como una demolición controlada del idealismo, definido por el autor como el miedo a la realidad y la creencia errónea de que los obstáculos son solo mentales. Maestro utiliza ejemplos concretos para desmontar esta idea, sugiriendo que saltar desde una azotea moviendo los brazos no anula la ley de la gravedad, demostrando que los obstáculos tienen un nombre y consecuencias físicas inevitables.

Finalmente, el catedrático reinterpreta el valor del hidalgo que sale al camino aunque lo maltraten. Lejos de ver solo valentía, Maestro señala que Don Quijote también reparte palos. Cita un dato concreto: es el personaje que más curas ha apaleado en la historia de la literatura universal. En el contexto de la España del siglo XVII, esta violencia narrativa resulta sorprendente y redefine la figura del héroe desde una perspectiva más realista y menos romantizada.