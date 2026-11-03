Jesús De Miguel fallece a los 30 años: Trágico accidente en el fútbol

Jesús De Miguel muere a los 30 años tras un accidente. El delantero madrileño deja un legado en Segunda y Primera Federación con goles decisivos.

El fútbol español lamenta la muerte de Jesús De Miguel, quien falleció a los 30 años tras sufrir un grave accidente que involucró a un vehículo del Andorra. El delantero madrileño, conocido por su trayectoria en categorías profesionales, fue el protagonista de una trágica colisión con el portero del club andorrano, Jesús Owono. Este hecho ha conmocionado al sector deportivo, destacando la conexión personal que existía entre ambas víctimas, ya que compartieron vestuario durante la temporada 2022-2023 en su última etapa como futbolista en activo.

Trayectoria Deportiva y Estadísticas Clave

La carrera de De Miguel se construyó sobre una base sólida de goles y constancia en las divisiones de bronce y plata del fútbol español. Su paso por el Castellón fue fundamental, bajo la dirección de Dick Schreuder, con quien ascendió como campeón a Segunda División. En su debut en LaLiga Hypermotion, registró siete goles y tres asistencias en los primeros seis encuentros de esa temporada, destacándose como uno de los mejores delanteros de la categoría.

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En total, disputó 34 partidos en su debut en Segunda División, sumando un rendimiento eficiente que lo consolidó como figura clave. Anteriormente, en Primera Federación, vivió un año histórico a sus 30 años, marcando goles en momentos decisivos. Destacó con anotaciones en la semifinal contra el Deportivo de La Coruña y en la final contra el Alcorcón, contribuyendo al éxito del equipo en promociones de ascenso.

Reacciones del Entorno Profesional

El dolor se extendió rápidamente por las redes sociales entre excompañeros y técnicos que coincidieron con el delantero en su carrera. Dick Schreuder, el extécnico del Castellón, expresó su profundo pesar. El técnico neerlandés escribió: Siempre en el corazón Demi. Schreuder lo definió como un ejemplo de profesional y mejor persona, honrando su memoria desde una perspectiva humana y deportiva.

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Las reacciones subrayan no solo el talento atlético de De Miguel, sino su carácter y profesionalismo dentro y fuera de las canchas. Este reconocimiento póstumo refuerza el impacto que dejó en los equipos donde militó, dejando una huella positiva en sus colegas y en la comunidad futbolística que lo conoció.

Orígenes y Evolución en el Fútbol

Originario de Madrid, De Miguel comenzó su formación en las categorías inferiores del CD Leganés. Su desarrollo deportivo incluyó pasos por el Juvenil A y el Leganés B antes de debutar en Tercera División con el combinado madrileño en la temporada 2017/18. Este inicio le permitió ganar experiencia valiosa antes de dar el salto a niveles más competitivos.

Su paso por el Fuenlabrada marcó un punto de inflexión, donde debutó como titular en Segunda B ante el Coruxo. En la temporada 2020/21, jugó 17 partidos, anotando dos goles en liga y dos más en la fase intermedia de Segunda B, junto con una asistencia. Estas contribuciones deportivas despertaron el interés de otros clubes, abriéndole las puertas a nuevas oportunidades en su carrera.

Impacto Real y Legado Deportivo

El legado de De Miguel incluye un registro notable de productividad ofensiva. Durante su etapa en Salamanca, logró 12 goles y cuatro asistencias en 38 partidos entre Copa y liga tras su asentamiento definitivo desde el 26 de enero de 2022. Su gol y asistencia en la victoria por 2-0 ante el Internacional de Madrid fueron cruciales para mantener su titularidad.

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La memoria de Jesús De Miguel perdurará como la de un jugador dedicado que superó muchas campañas peleando por ascender en una de las categorías más complicadas del panorama europeo. Su historia inspiró a colegas como Jesús Owono y a técnicos como Dick Schreuder, quienes recuerdan su contribución tanto en el terreno de juego como en su conducta personal. El fútbol español pierde a un delantero eficiente y un ser humano respetado por todos los que tuvieron la oportunidad de trabajar con él.