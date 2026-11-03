Jesús de Miguel fallece a los 30 años por golpe en cabeza en partido de LaLiga

El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, muere tras colisión con portero del FC Andorra. Clubes y federaciones expresan su luto por la trágica pérdida.

El fútbol español se encuentra sumido en el dolor tras la confirmación del fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel a los 30 años de edad. La trágica noticia se ha hecho oficial este martes, 3 de noviembre, a las 08:00 horas, momento en el que se confirmó el desenlace fatal después de que el jugador fuera evacuado de urgencia el lunes anterior.

Circunstancias del accidente en Helidoro Rodríguez López

El incidente ocurrió durante el encuentro disputado el lunes entre el CD Tenerife y el FC Andorra en el estadio Helidoro Rodríguez López. Jesús de Miguel sufrió un golpe fortísimo contra la cabeza al colisionar con el portero rival, Jesús Owono. Tras el impacto, el delantero fue trasladado inmediatamente al hospital para recibir atención médica especializada, aunque finalmente no pudo sobreponerse a las graves lesiones sufridas.

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Reacciones institucionales de clubes y ligas

Las declaraciones de condolencias han llegado de forma inmediata desde las principales instituciones del deporte nacional. Desde el FC Barcelona se ha lamentado la trágica noticia, ofreciendo todo su apoyo y ánimo a la familia, amigos y seres queridos del fallecido en estos momentos tan difíciles. El club blaugrana ha destacado la importancia de estos tiempos de recogimiento colectivo.

Por su parte, el Real Madrid C. F., junto con su presidente y su Junta Directiva, ha lamentado profundamente la pérdida. En un comunicado oficial, el club blanco ha expresado sus condolencias a los familiares, compañeros, al CD Tenerife y a todos los seres queridos del jugador. El mensaje incluye un sentido mensaje de despedida deseando que descanse en paz.

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El Atlético de Madrid también se ha unido al dolor generalizado por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. El club rojiblanco ha enviado su más sentido pésame a los familiares, amigos y a todos los miembros y aficionados del @CDTOficial, reforzando la sensación de luto compartido en el circuito profesional.

Mensaje de la federación y la asociación de jugadores

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha trasladado su profundo pesar por el fallecimiento ocurrido en la jornada de hoy. La entidad federativa ha acompañado en el dolor a los familiares, amigos, seres queridos, así como al @CDTOficial y a toda su afición, asegurando su acompañamiento en estos instantes de profunda tristeza. Por su parte, LaLiga ha manifestado su profunda tristeza por este trágico suceso, dirigiendo todo su cariño y apoyo al club tinerfeño.

Un mensaje especial ha salido desde la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). La organización, de la que Jesús de Miguel formaba parte como vocal de la Junta Directiva, ha subrayado que el vacío que deja es enorme. La AFE ha recordado su compromiso con el colectivo de futbolistas y su pasión por el fútbol, prometiendo que permanecerá por siempre con ellos en la memoria de sus compañeros y amigos.

El FC Andorra y el entorno del deporte

El FC Andorra, rival del CD Tenerife en el momento del trágico choque, ha lamentado la muerte del delantero con palabras cargadas de emoción. El club andorrano se ha mostrado con el corazón roto y devastado, mandando su más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Esta reacción subraya la unidad del fútbol frente a la tragedia.

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La noticia ha provocado una ola de solidaridad que abarca desde el Sevilla y el Betis hasta grandes clubes históricos. El duelo nacional refleja la admiración y el respeto que Jesús de Miguel generaba en su entorno profesional. El fútbol español llora la pérdida de uno de sus jugadores, recordando su trayectoria y su entrega dentro de las canchas.