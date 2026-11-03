Jesús de Miguel: el C.D. Tenerife comunica su fallecimiento

El C.D. Tenerife informa del fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda este martes 3 de noviembre de 2026 y pide máximo respeto a la privacidad de su familia.

El C.D. Tenerife ha comunicado el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, una noticia que el club dio a conocer a través de sus redes sociales el martes 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas. El mensaje de la entidad canaria expresa profunda tristeza y se dirige directamente a la familia del fallecido, a sus seres queridos y a la afición del club.

El comunicado no detalla la causa de la muerte ni ofrece información adicional sobre las circunstancias. Su contenido se centra en el dolor institucional del C.D. Tenerife y en el reconocimiento a la familia de Jesús de Miguel Alameda, a quien el club despide en un momento de duda y consternación.

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Comunicado del C.D. Tenerife sobre la muerte

El C.D. Tenerife confirmó la muerte de Jesús de Miguel Alameda mediante un texto publicado en sus redes sociales, en el que la entidad afirma sentirse rota de dolor y sin poder creer lo ocurrido. La fecha y la hora del fallecimiento aparecen recogidas de forma explícita en el mensaje.

En el texto, el club subraya que no existe nada que mitigue la tristeza que genera la noticia. La entidad utiliza un tono de duelo directo, sin referencias a otros asuntos, y centra su mensaje en la pérdida y en el acompañamiento a quienes han sido afectados por este desenlace.

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La dirección del club se refiere a la muerte de Jesús de Miguel Alameda como un cruel desenlace, expresión que resume el impacto emocional del anuncio. El comunicado no identifica el cargo o la vinculación exacta de Jesús de Miguel Alameda con la entidad, por lo que cualquier detalle adicional debe atribuirse solo a fuentes oficiales.

Mensaje de la familia y del club

La familia de Jesús de Miguel Alameda agradece todas las muestras de apoyo recibidas tras conocerse el fallecimiento, según transmite el C.D. Tenerife en su comunicado. El club reproduce esta petición como parte del mensaje oficial, lo que indica que los allegados están recibiendo mensajes de afecto de particulares e instituciones.

Además, la familia solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad en estos terribles momentos. Esta petición se traslada de forma expresa, por lo que medios, aficionados y terceros deben evitar la intrusión en su vida personal mientras dura el duelo.

El club también señala que todo el tinerfeñismo llora por la pérdida, una referencia que engloba a los seguidores del equipo y a la comunidad que rodea a la entidad. Con ese mensaje, el C.D. Tenerife intenta reflejar un sentimiento colectivo de luto dentro de su base social.

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Impacto en la afición y próximos pasos

La noticia genera un impacto inmediato en la afición del C.D. Tenerife, que el club describe como un colectivo afectado por el luto. El comunicado no anuncia actos, homenajes ni fechas concretas, por lo que la entidad no ha fijado todavía ningún calendario de despedida en la información publicada.

Por ahora, la comunicación oficial se limita al texto difundido en redes sociales y a la petición de respeto a la familia. Cualquier novedad sobre ceremonias, homenajes o nuevas declaraciones dependerá de lo que el propio C.D. Tenerife o la familia de Jesús de Miguel Alameda decidan hacer público.