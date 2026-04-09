Jesús Calleja: La receta de la felicidad de un aventurero optimista

El presentador Jesús Calleja comparte su visión sobre la felicidad, el optimismo y su trayectoria vital, destacando la importancia de la actitud frente a los desafíos y la conexión con la naturaleza.

Jesús Calleja , reconocido presentador de televisión y aventurero leonés, a sus 60 años, ha construido una exitosa carrera basada en su espíritu explorador y su optimismo inquebrantable.

A lo largo de casi tres décadas, Calleja ha protagonizado programas emblemáticos como 'Desafío extremo', 'Planeta Calleja', 'Volando Voy' y 'Universo Calleja', sometiéndose a desafíos extremos que van desde coronar las Siete Cumbres hasta sumergirse en aguas glaciares y experimentar el viaje al espacio a bordo de la nave New Shepard de Blue Origin. Su enfoque, siempre caracterizado por una sonrisa y la búsqueda del lado positivo, le ha permitido superar obstáculos y mantener una actitud que inspira a su equipo y a la audiencia. Esta perspectiva optimista, según explica el propio Calleja, es un entrenamiento constante, una práctica diaria para afrontar situaciones difíciles sin dejarse llevar por la negatividad, y manteniendo una actitud de positivismo. En una reciente entrevista, Calleja compartió su receta para la felicidad, revelando que está profundamente relacionada con las expectativas que nos imponemos y cómo valoramos nuestro día a día, mucho más que con la mera acumulación de posesiones o logros materiales. \Durante su conversación para El País, Calleja profundizó en cómo ha cultivado este optimismo a lo largo de los años, tanto en su vida personal como en su trabajo televisivo. Reconoció que se esfuerza conscientemente por evitar pensamientos negativos y por contagiar su positividad a su equipo, buscando siempre el lado positivo en cada situación. Esta actitud, adquirida tras años de viajar por el mundo y ser testigo de sufrimiento inimaginable, le ha enseñado a apreciar la vida y a mantener una actitud resiliente. Calleja también compartió su visión sobre la sociedad española, destacando que, a menudo, los ciudadanos olvidamos la fortuna que tenemos y el privilegio de vivir en un país con un alto nivel de protección y bienestar. Él mismo recuerda su infancia humilde, donde los regalos eran simples necesidades básicas, y cómo estos recuerdos le sirven para valorar lo que tiene y para no tomar la vida por sentado. El presentador enfatiza la importancia de reducir el tono de queja y de apreciar las oportunidades que se nos presentan, en lugar de centrarnos en lo que nos falta. \La receta de la felicidad de Jesús Calleja también involucra la gestión del estrés y la búsqueda constante de actividades que le permitan relajarse y conectar con la naturaleza. A pesar de llevar una vida activa y sometida a un estrés continuo, Calleja encuentra en la actividad física y en el contacto con el entorno natural su principal terapia. Revela que necesita constantemente actividades al aire libre, como montar en bicicleta o escalar, para eliminar el exceso de cortisol y mantener su equilibrio emocional. Tras la pérdida de su hermano, Calleja encontró un nuevo significado a la vida al embarcarse en una aventura en el Everest, lo que le hizo reflexionar sobre la importancia de las expectativas en la búsqueda de la felicidad. Según el explorador, la felicidad no reside en la acumulación de bienes materiales o en cumplir con los estándares sociales, sino en la capacidad de ser feliz con lo que uno tiene y con lo que uno hace. Calleja recuerda la importancia de ser feliz en el trabajo y en las actividades que componen una gran parte de nuestra vida. Su experiencia personal, desde sus humildes comienzos como peluquero, antenista o mecánico, hasta llegar a ser un reconocido presentador de televisión, le ha enseñado a valorar cada experiencia y a encontrar la felicidad en cualquier situación





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