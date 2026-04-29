Jerome Powell se despide de la Fed en medio de tensiones con Trump

Jerome Powell preside su última reunión como presidente de la Fed tras ocho años, enfrentando una relación conflictiva con el presidente Trump y anticipando la llegada de Kevin Warsh, el candidato elegido por el mandatario.

Jerome Powell presidirá este miércoles lo que se anticipa como su última reunión como presidente de la Reserva Fed eral ( Fed ) después de ocho años en el cargo, al frente del Comité de Mercado Abierto.

La próxima reunión, programada para junio, se espera que se celebre con un nuevo líder, marcando el fin de una era en la política monetaria estadounidense. La incertidumbre rodea la dinámica entre Kevin Warsh, el candidato preferido de Donald Trump para suceder a Powell, y el propio Trump, conocido por su imprevisibilidad.

Sin embargo, lo que es innegable es la tensa relación que ha caracterizado la presidencia de Powell, marcada por los intentos del mandatario estadounidense de influir en las decisiones de la Fed y por los constantes ataques personales lanzados a través de sus redes sociales, motivados por la negativa de Powell a reducir las tasas de interés. Trump ha recurrido a epítetos despectivos, calificando a Powell de 'lento', 'tonto' e incluso acusándolo de corrupción en relación con los costos de renovación de la sede de la Fed.

La respuesta de Powell ha sido consistentemente la misma: un silencio estratégico. El presidente de la Fed se ha distinguido por su prudencia y ha evitado responder a las provocaciones, limitándose a gestos mínimos ante las insistentes preguntas de la prensa. En cada rueda de prensa, los periodistas han abordado las tensiones entre Powell y Trump, pero la respuesta del banquero central ha sido invariable: el silencio.

Powell ha reiterado en numerosas ocasiones que nunca tomaría decisiones de política monetaria influenciado por las exigencias del presidente de Estados Unidos. La historia de la relación entre los presidentes de la Fed y los presidentes de Estados Unidos nunca ha sido sencilla, y la presión siempre ha estado presente. Como recuerda, 'Nixon solicitó la reducción de las tasas de interés, y Burns accedió, lo que desencadenó una fuerte inflación en la década de 1970'.

Se destaca que fue Trump quien inicialmente designó a Powell como presidente de la Fed, aunque posteriormente intentó reemplazarlo en varias ocasiones. Kevin Warsh, el candidato de Trump, es un empresario, asesor financiero y ex miembro de la Fed. Se considera que Warsh posee dos cualidades importantes: una sólida reputación en el ámbito de la política monetaria y una independencia financiera garantizada por su fortuna personal, lo que sugiere que no cederá a las presiones de Trump.

Se anticipa que la relación entre Trump y Warsh comenzará de manera positiva, como suele suceder con sus colaboradores, pero que eventualmente podría deteriorarse si Warsh no se pliega a los deseos del presidente. Warsh ha negado ser un 'títere' de Trump y ha anunciado políticas destinadas a controlar la inflación. Su nombramiento ha superado la votación en la Comisión Bancaria del Senado de Estados Unidos, un paso crucial antes de la ratificación por la Cámara Alta.

Aunque no se esperan sorpresas, existe la posibilidad de que Powell extienda su mandato por dos años más, ya que su período como gobernador se extiende hasta el 31 de enero de 2028. Históricamente, los presidentes de la Fed han renunciado a la junta al finalizar su mandato, pero Powell podría hacer una excepción si percibe que la independencia del organismo está siendo cuestionada por el gobierno.

El Banco Central Europeo (BCE) y otros bancos centrales han expresado su apoyo a Jerome Powell frente a la ofensiva de Trump, reafirmando la importancia de la independencia de los bancos centrales en la formulación de políticas monetarias. La transición en la Fed se presenta como un momento crítico para la economía estadounidense, con implicaciones potenciales para la estabilidad financiera global.

La elección de un nuevo presidente de la Fed podría influir en las tasas de interés, la inflación, el crecimiento económico y la regulación financiera. La incertidumbre política y económica que rodea esta transición añade complejidad a la situación, y los mercados financieros están atentos a los acontecimientos futuros.

La capacidad del nuevo presidente de la Fed para mantener la independencia del banco central y tomar decisiones basadas en criterios técnicos y económicos será fundamental para garantizar la estabilidad y el crecimiento sostenible de la economía estadounidense





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