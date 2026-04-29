Jerome Powell Permanecerá en la Reserva Federal Tras Dejar la Presidencia

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha anunciado que no dimitirá del consejo del banco central después de que expire su mandato, una decisión sin precedentes que genera incertidumbre sobre el futuro de la política monetaria estadounidense y su relación con la administración Trump.

La reciente declaración del presidente de la Reserva Federal , Jerome Powell , ha generado una ola de incertidumbre y debate en los círculos económicos y políticos.

Powell ha anunciado su intención de permanecer como miembro del consejo del banco central incluso después de que expire su mandato como presidente el 15 de mayo, una decisión sin precedentes en la historia moderna de la institución, con la única excepción de Marriner Eccles en la década de 1950. Esta elección, justificada por Powell como una respuesta a la investigación penal recientemente cerrada en su contra, pero con la posibilidad latente de ser reabierta, desafía las convenciones establecidas y plantea interrogantes sobre la dinámica futura de la política monetaria estadounidense.

La confirmación de Kevin Warsh como su sucesor avanza en el Senado, pero la sombra de Powell, con su experiencia y reputación, se cierne sobre su presidencia. La decisión de Powell no solo es inusual, sino que también podría tener consecuencias significativas para la independencia de la Reserva Federal y su relación con la administración actual.

El presidente Donald Trump, conocido por sus críticas a la política monetaria de Powell, podría verse frustrado por esta permanencia, lo que podría llevar a presiones para forzar la salida de Stephen Miran, el único miembro actual del consejo que apoya recortes de tipos de interés, un pilar fundamental para la estrategia que Warsh pretende implementar. La justificación de Powell se centra en la necesidad de protegerse de posibles futuras acciones legales.

A pesar de que la fiscal del Departamento de Justicia retiró los cargos en su contra, Powell enfatiza que la investigación podría ser reabierta si la investigación interna del banco central lo recomienda. Esta cautela, combinada con su deseo de no abandonar completamente la institución, lo lleva a adoptar una postura que rompe con la tradición de los presidentes de la Fed que, históricamente, han renunciado por completo al dejar el cargo.

Powell ha prometido mantener un perfil bajo y respetar el papel del presidente Warsh, pero su permanencia en el consejo le otorga una influencia considerable y la capacidad de influir en las decisiones de política monetaria. Esta situación plantea un escenario de potencial conflicto entre dos figuras con visiones y prioridades diferentes, lo que podría generar tensiones dentro del consejo y dificultar la toma de decisiones.

La coexistencia de un presidente respaldado por la Casa Blanca y un expresidente con una sólida reputación en los mercados financieros crea un panorama complejo y desafiante para la Reserva Federal. La incertidumbre se agrava ante la posibilidad de que Powell no agote su mandato completo de dos años, sino que espere a que se disipe por completo cualquier amenaza de reanudación de la investigación penal en su contra.

El impacto de esta decisión se extiende más allá de los pasillos de la Reserva Federal. Wall Street observa con atención la dinámica que se desarrollará entre Warsh y Powell, preocupada por la posibilidad de que sus diferentes enfoques generen volatilidad en los mercados financieros. La permanencia de Powell podría complicar la implementación de la nueva hoja de ruta de Warsh, que busca acelerar los recortes de tipos de interés.

La pérdida del apoyo de Stephen Miran, el único miembro del consejo que actualmente comparte esa visión, debilitaría la posición de Warsh y dificultaría la consecución de sus objetivos. Además, la decisión de Powell plantea interrogantes sobre la independencia de la Reserva Federal y su capacidad para resistir las presiones políticas. La administración Trump, que ha criticado abiertamente la política monetaria de Powell en el pasado, podría aprovechar esta situación para intentar influir en las decisiones del banco central.

En resumen, la decisión de Jerome Powell de permanecer en el consejo de la Reserva Federal ha abierto un periodo de máxima incertidumbre que podría tener consecuencias significativas para la economía estadounidense y los mercados financieros globales. La coexistencia de dos figuras poderosas dentro del consejo, la posibilidad de tensiones políticas y la incertidumbre sobre el futuro de la política monetaria son factores que contribuirán a mantener la atención de los inversores y analistas en los próximos meses





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