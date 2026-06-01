El expresidente de la Fed, Jerome Powell, destacó la protección legal de los gobernadores y recordó que las administraciones de ambos partidos han respetado la autonomía del banco central, advirtiendo que destituciones por diferencias políticas socavarían su credibilidad. Kevin Warsh juró su cargo como nuevo presidente ante Donald Trump, prometiendo actuar con independencia.

El expresidente de la Reserva Federal , Jerome Powell , ha vuelto a defender la independencia de la institución monetaria tras finalizar su mandato, recordando la presión política que ha sobrevolado al banco central, especialmente al término de su presidencia.

En su última comparecencia, Powell subrayó que los gobernadores de la Fed y los presidentes de los doce bancos regionales cuentan con protección legal contra la destitución y sus mandatos son ajenos al ciclo electoral, lo cual ha beneficiado al público y ha sido respetado por administraciones de ambos partidos. Según Powell, si alguna administración encuentra la manera de destituir a funcionarios de la Reserva Federal por diferencias políticas, las futuras administraciones harían lo mismo, comprometiendo la credibilidad de la institución y su capacidad de tomar decisiones basadas únicamente en el bienestar de todos los estadounidenses.

Esta defensa de la autonomía del banco central coincide con la jura del cargo de su sucesor, Kevin Warsh, como nuevo presidente de la Fed ante el presidente Donald Trump. Warsh asumió el compromiso de actuar con total independencia, recogiendo las palabras de Trump, quien le instó a hacer un excelente trabajo sin mirar a nadie.

La ceremonia de juramento marcó un momento de continuidad en la política monetaria, pero también de incertidumbre ante el posible retorno de presiones políticas, dado el historial deTrump de cuestionar las decisiones de la Fed durante su primer mandato. El estilo de Warsh, conocido por su experiencia en finanzas y conexiones con el sector privado, ha sido bautizado por algunos medios como "El método Warsh", una forma de presidir la Fed con un patrimonio personal significativo, lazos en el ecosistema cripto y un enfoque que incluye la consideración de herramientas como la inteligencia artificial en el análisis económico.

La preocupación por la independencia de los bancos centrales no es exclusiva de Estados Unidos. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), también ha subrayado recientemente la importancia de la credibilidad y autonomía de estas instituciones ante la presión política. Lagarde citó el ejemplo de la Fed y su historial de decisiones basadas en criterios técnicos como un modelo a seguir.

Ambas figuras, Powell y Lagarde, coinciden en que la fortaleza de un banco central radica en su capacidad para resistir interferencias políticas, algo que, según Powell, se debe al apoyo público acumulado gracias a una trayectoria de decisiones independientes. De hecho, parte de las presiones que enfrentó la Fed durante su mandato fueron precisamente intentos de influir en tipos de interés o en la regulación financiera desde la Casa Blanca.

Esta defensa de la autonomía se produce en un contexto global donde los bancos centrales deben navegar entre la lucha contra la inflación y el mantenimiento de la estabilidad financiera, tareas que requieren distancia de los ciclos electorales. En otro orden de asuntos, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, se despidió de su cargo expresando orgullo por no haber experimentado ninguna crisis financiera durante su mandato, un logro que atribuyó a la independencia y solidez de las instituciones europeas.

Su declaración resuena en medio de los debates sobre la autonomía de los bancos centrales, reforzando el mensaje de que la credibilidad se construye con el tiempo y la coherencia en la aplicación de políticas. Mientras tanto, el caso del "Kitchen" y la imputación de Santos Cerdán en el "caso Leire" ocupan espacio en la agenda judicial española, aunque no guardan relación directa con los temas monetarios.

Estos asuntos nacionales, marcados por las declaraciones de Villarejo, contrastan con los discursos de los máximos responsables financieros internacionales, que insisten en la necesidad de mantener la esfera técnica al margen de las luchas políticas. En resumen, la transición en la Fed ha estado marcada por un énfasis en la independencia como valor fundamental.

Desde la advertencia de Powell sobre el peligro de las destituciones políticas hasta el compromiso público de Warsh de actuar con autonomía, el mensaje es claro: la credibilidad del banco central reside en su capacidad para tomar decisiones impopulares si es necesario, sin temor a represalias. La sombra de las presiones políticas, especialmente bajo un segundo mandato de Trump, sigue presente, pero los gestos de los nuevos líderes buscan tranquilizar a los mercados y al público general.

Junto con el respaldo de figuras como Lagarde, la defensa de la independencia parece convertirse en un frente común para los bancos centrales frente a un entorno global cada vez más polarizado y propenso a la intervención estatal en la economía





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