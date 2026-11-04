Jerónimo Román de la Higuera: Reevaluación del falsario toledano

El nuevo estudio desmonta el mito del falso cronista y revela la complejidad intelectual de Jerónimo Román de la Higuera en el siglo XVII español.

Una nueva publicación académica redefine la percepción histórica sobre Jerónimo Román de la Higuera, un personaje central del siglo XVII cuya reputación había quedado manchada durante siglos por la creación de documentos apócrifos. El libro titulado La otra cara del falsario, obra de Pierre Betti y publicado por Iberoamericana-Vervuert en 2026, presenta una biografía exhaustiva que trasciende la etiqueta de estafador literario para exponer la multifacética naturaleza del erudito.

Román de la Higuera más allá de los cronicones

Jerónimo Román de la Higuera nació en 1537 y falleció en 1611, dejando un legado que abarca mucho más que sus controvertidos escritos religiosos. Lejos de ser un simple tramposo, fue un genealogista, profesor, anticuario y escritor prolífico que mantuvo numerosos conflictos con colegas y superiores jerárquicos dentro de la orden jesuita. Su figura se caracterizaba por una inteligencia inquieta y una capacidad creativa que aplicó tanto a la escritura legítima como a la fabricación de textos históricos falsos.

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La narrativa tradicional ha reducido su vida a un único episodio negativo: la invención de unos supuestos textos antiguos sobre la antigüedad religiosa de España y Toledo. Estos documentos, conocidos como los famosos cronicones latinos de Toledo, fueron diseñados para reivindicar la importancia y primacía de esta ciudad dentro de la historia sagrada universal. Sin embargo, la investigación actual demuestra que esta visión unilateral ignora la inmensa cantidad de obras legítimas que produjo a lo largo de su carrera.

La magnitud de su producción intelectual

Pierre Betti rescata del olvido una vasta bibliografía escrita por Román de la Higuera que incluye comentarios bíblicos, estudios filosóficos y teológicos, así como historias locales de diversas ciudades. Entre sus trabajos auténticos destacan tratados genealógicos, vidas de santos, poemas y una comedia, textos que eran desconocidos o apenas mencionados por la crítica anterior. Esta revisión meticulosa de fuentes dispersas permite trazar un retrato-robot completo que va desde sus orígenes familiares hasta sus polémicas intelectuales.

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El autor del estudio recupera manuscritos que parecían perdidos, ofreciendo un marco contextual preciso para cada momento de la vida del jesuita rebelde. Al analizar su currículum vitae detallado, se evidencia que era un erudito infatigable cuya productividad era extraordinaria incluso para los estándares de la época. La reconstrucción de su trayectoria profesional revela un hombre dedicado a múltiples disciplinas académicas, no solo a la forja de mentiras históricas.

El escándalo de los falsos cronicones

En el centro de la tormenta histórica se encuentran las falsas crónicas atribuidas a autores ficticios como Dextro, Máximo, Luitprando y Julián Pérez. Según estos textos fabricados, recuperarían información perdida de la biblioteca de Fulda, incluyendo relatos sobre la venida del apóstol Santiago a España. Estas narrativas causaron inicialmente una onda de entusiasmo patriótico al defender la importancia religiosa primitiva de la península ibérica frente a otras tradiciones europeas.

No obstante, la veracidad de estos documentos fue cuestionada rápidamente, llevando finalmente a la condena por parte del Vaticano. Los expertos identificaron que se trataba de una superchería completa, cuyos detalles filológicos son diseccionados magistralmente en la nueva obra. Este incidente marcó el exilio intelectual de Román de la Higuera, relegándolo a un purgatorio histórico donde su imagen quedó asociada indefinidamente con el fraude.

Contexto renacentista y límites historiográficos

La interpretación moderna sugiere que las acciones de Román de la Higuera deben entenderse dentro de las nuevas estrategias hermenéuticas del Renacimiento para el estudio del pasado. En ese contexto, introducir creencias, fábulas y leyendas en los cronicones era una práctica común, aunque hoy resulte inaceptable. Sus mentirijillas piadosas respondían a intereses personales y políticos claros, sin ser necesariamente trampas malintencionadas en el sentido moderno del término.

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Betti concluye que Román de la Higuera podría sentarse a la par de la gran mayoría de los historiadores de su tiempo, con ciertos matices evidentes derivados de sus intereses colectivos. El estudio invita a reflexionar sobre los límites de la historiografía y cómo la construcción de la identidad nacional española estuvo entrelazada con estas ficciones. La obra ofrece así una perspectiva equilibrada entre los pros y contras de una figura que fue tanto víctima como victimario de su propia época.