Jenson Button: 'La presión a la que te sometes en la Fórmula 1 es enorme. Muchos pilotos abandonan su sueño por la presión mental'.

Jenson Button, reconocido expiloto de la F1 y campeón en 2009, ha hablado en el podcast 'Beyond the Grid' sobre la presión que sufren los pilotos en el 'Grand Prix' y cómo afecta a su mentalidad. Button ha mencionado a Lewis Hamilton y Max Verstappen, pilotos con más mundiales en activo, y ha reconocido que ambos tienen inseguridades. Además, ha destacado que la presión mental es una de las razones por las que muchos pilotos abandonan su sueño de competir en la Fórmula 1.

Llegar a ser piloto de Fórmula 1 no es pan comido. Muchos de los aspirantes a correr en el 'Grand Prix' se quedan a las puertas o no consiguen llegar debido a la presión a la que les somete el deporte.

Múltiples pruebas, temporadas largas y la posibilidad de tener un accidente o no cumplir tu cometido merma la mentalidad de muchos, incluso a campeones del mundo. Jenson Button es un reconocido expiloto de la F1 y campeón en 2009. El británico logró su primer y único título con Brawn GP de forma inesperada y en contra de todos los pronósticos.

Sin embargo, también estuvo sometido a mucha presión en los años posteriores.

'Como conductores, tenemos defectos. Somos inseguros, y eso le pasa a cualquier conductor', asegura Button en el podcast 'Beyond the Grid'. La responsabilidad que hereda un piloto al ganar un campeonato puede llegar a agotarle mentalmente hasta el punto de decidir retirarse. A pesar de que Button corrió durante más años, este ha confesado la presión que sufren otros campeones en activo.

Concretamente, el expiloto se ha referido a Lewis Hamilton y Max Verstappen, pilotos con más mundiales en activo.

'Cuando escuché a Lewis Hamilton por la radio el año pasado en Ferrari, cuando hizo una pregunta y no le respondieron, pensó: 'He hecho algo mal? '. Es como si fueras siete veces campeón del mundo. La confianza que deberías tener es enorme.

Pero las inseguridades se cuelan', cuenta el británico. Al ser preguntado por el piloto de Red Bull, Button también cree que cuenta con inseguridades.

'Sí, sigo pensando que hay cierta inseguridad ahí. Te olvidas de lo que has logrado y solo piensas en la última sesión. Piensas: 'No soy lo suficientemente bueno. Estuve dos décimas por detrás de mi compañero de equipo', añade.

'Lo consideramos una debilidad' Además, Button ha incidido en el gran número de pilotos que abandona su sueño de competir en la Fórmula 1 por la presión que padecen. 'Es una locura, y la presión a la que te sometes es enorme, y por eso ves a tantos pilotos fracasar en este deporte, a pesar de tener talento. Mentalmente, están en un estado muy oscuro', destaca.

Por último, el británico asegura que, pese a poder ganar un título, el hecho de ganar pocas carreras lo ve como 'una debilidad'.

'Se reduce a que pierdes más de lo que ganas. En la F1, corrí en 300 grandes premios y gané 15. ¡Quince! 15. Así que perdí 285 carreras.

Y lo he oído de muchos pilotos. Lo consideramos una debilidad, así que no hablamos de ello', concluye Button. Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenid





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