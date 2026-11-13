Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia por escándalo de infidelidades

Jensen Huang dimitió como director general de Nvidia tras revelarse sus infidelidades y vínculos con espionaje. Trump y el Congreso investigan su sucesión y comparecencias ante comisiones federales en noviembre de 2026.

El fundador y director general de Nvidia, Jensen Huang, ha dimitido oficialmente tras un profundo escándalo personal que ha involucrado acusaciones de infidelidad y supuestos vínculos con espionaje chino. Esta decisión llega en un momento de alta tensión geopolítica y corporativa, marcando un punto de inflexión crítico para la líder mundial en fabricación de semiconductores. La noticia ha sido confirmada públicamente y ha desencadenado una reacción inmediata en los mercados financieros y en los ámbitos políticos de Estados Unidos.

Detalles del escándalo y renuncia inmediata

El ya exdirector de Nvidia, de 63 años, ha ofrecido una disculpa pública el domingo pasado por haber sido infiel a su esposa. Sin embargo, no ha facilitado detalles exhaustivos sobre la naturaleza de sus relaciones extramatrimoniales, limitándose a reconocer los hechos. El escándalo se intensizó drásticamente el miércoles, cuando el periódico The New York Times publicó reportes que indicaban que Huang había mantenido otra relación extramarital con la vicepresidenta del área de atención sanitaria de Nvidia. Este nuevo revelación se citó como un factor clave que habría acelerado su decisión de dimitir, presionando a la directiva para actuar con rapidez.

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Paralelamente, varios medios de comunicación estadounidenses han señalado que Jensen Huang estaba al tanto de un romance entre él y una supuesta espía china. La mujer mencionada en las investigaciones periodísticas ha trabajado para Megaspeed, una compañía china que figura como cliente de Nvidia. Esta conexión profesional y personal ha generado graves preocupaciones sobre la seguridad nacional y la integridad de las operaciones corporativas de la empresa tecnológica, planteando interrogantes sobre posibles fugas de información sensible o privilegios comerciales otorgados de manera indebida.

Posiciones políticas y la sucesión de Huang

La reacción política ha sido swift y contundente. Donald Trump, quien ha mencionado a Alice Huang como posible sustituto de Jensen Huang en Truth Social, ha elogiado al exdirector general reconociendo que ha realizado uno de los trabajos más extraordinarios en la historia de los negocios. No obstante, Trump también ha admitido abiertamente que sería muy difícil reemplazarlo, subrayando la complejidad de mantener el liderazgo tecnológico que Nvidia ha consolidado bajo la supervisión de Huang. Esta declaración refleja el reconocimiento al desempeño corporativo a pesar de las fallas personales y éticas que han emergido.

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La relación entre Donald Trump y Jensen Huang se había estrechado significativamente después de la llegada del mandatario a la Casa Blanca en enero de 2025. El ex consejero delegado lo acompañó en su viaje oficial a China en mayo de 2026, un viaje que ahora se examina bajo una nueva luz debido a las acusaciones de espionaje. Estos viajes diplomáticos y comerciales han sido objeto de escrutinio, ya que sugieren una proximidad que podría haber comprometido los intereses nacionales o las normas éticas corporativas. La presión para una sucesión transparente y segura ha aumentado exponencialmente en este contexto.

Impacto en el mercado y comparecencias ante el Congreso

La situación ha escalado hacia el ámbito legislativo estadounidense. Brian Mast ha enviado cartas tanto al secretario de Comercio como a Jensen Huang el jueves, solicitando que testifiquen sobre los recientes acontecimientos relacionados con Nvidia. Mast ha advertido que presentará una orden de comparecencia forzada contra Huang si este no acude de forma voluntaria, argumentando que el pueblo estadounidense merece respuestas claras sobre los hechos. Esta acción legal y política demuestra la seriedad con la que el Congreso está tratando la integridad de las empresas tecnológicas clave para la economía nacional.

Aunque inicialmente se había programado que Jensen Huang compareciera el próximo miércoles 18 de noviembre, Brian Mast ha indicado que es poco probable que la audiencia se lleve a cabo en esa fecha. No obstante, el exdirector general tendrá que comparecer antes del Día de Acción de Gracias, que se celebra en Estados Unidos el próximo 26 de noviembre. Este plazo establece una ventana de tiempo crítica para que la empresa, el gobierno y los accionistas resuelvan la incertidumbre sobre el liderazgo futuro. La designación de un nuevo presidente del consejo y la reestructuración de la alta dirección serán pasos inevitables en las próximas semanas, mientras la compañía intenta mitigar el daño reputacional y legal sufrido.