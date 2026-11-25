Jensen Huang recupera su puesto como CEO de Nvidia tras un escándalo. Expertos critican la independencia de una junta dominada por leales fundadores y antiguos socios.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha recuperado su posición al frente de la compañía tras una controvertida reversión de su anterior renuncia. Este movimiento, que contradice la decisión unánime de la junta directiva de una semana antes, ha desencadenado serias dudas sobre la independencia del consejo de administración y su capacidad para proteger los intereses de los accionistas minoritarios.

Presión política y recuperación del puesto

Huang dimitió inicialmente debido a infracciones al código de conducta empresarial, aunque posteriormente solicitó su reintegración con el apoyo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario estadounidense ha hablado abiertamente sobre su papel para presionar a la junta directiva a fin de devolverle el cargo a Huang. Este respaldo de alto nivel ha complicado el análisis de la independencia del consejo de administración frente a las exigencias del gobierno.

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La reversión de la decisión representa un giro radical en la narrativa corporativa de Nvidia. Anteriormente, el presidente de la junta, Harvey Jones, había declarado que no había intención de reincorporar a Huang. Ahora, Huang ocupa nuevamente su puesto como director ejecutivo y como miembro del consejo, consolidando su poder tras haber enfrentado escándalos sobre una relación extramarital con una subordinada y preocupaciones sobre vínculos con inteligencia china.

Conflictos de interés y beneficios económicos

Los tres miembros más antiguos de la junta directiva, Tench Coxe, Mark Stevens y Harvey Jones, vieron cómo el valor combinado de sus participaciones en la empresa aumentó casi US$ 2.500 millones entre el viernes y el lunes, tras el regreso de Huang. Esta ganancia significativa se produce mientras se cuestiona si estos directores estaban preparados para exigirle responsabilidades a Huang o si su lealtad personal prevaleció sobre la supervisión corporativa.

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Casi la mitad de los 11 integrantes de la junta de Nvidia trabajan con la compañía desde sus primeros años. Los fundadores originales de Nvidia habían sido clientes de Synopsys, la empresa de software donde Harvey Jones se desempeñaba como director ejecutivo antes de acercarse a ellos. Jones fue designado la semana pasada como el primer presidente de la junta administrativa de Nvidia, después de incorporarse a la empresa en su fundación, en 1993.

Coxe y Stevens, quienes invirtieron en Nvidia en sus primeros años, también forman parte de la junta desde 1993, aunque Stevens se tomó una pausa de dos años entre 2006 y 2008. Brooke Seawell, quien anteriormente había trabajado junto a Jones en Synopsys, se incorporó a la junta de Nvidia en 1997. Esta estructura histórica crea un entorno donde la lealtad personal parece superar la gobernanza moderna.

Críticas académicas al gobierno corporativo

Jeffrey Sonnenfeld, profesor de la Universidad de Yale conocido como el "susurrador de directores ejecutivos", calificó la decisión de la junta de Nvidia de restituir a Huang como un "fracaso absoluto del gobierno corporativo" y pidió a sus integrantes que renunciaran. Esta crítica destaca la falta de mecanismos efectivos para la rendición de cuentas en empresas tecnológicas con consejos antiguos.

Jo-Ellen Pozner, profesora de Administración de la Escuela de Negocios Leavey de la Universidad de Santa Clara, señaló que la apariencia de la relación entre la junta y Jensen se asemeja más a la de las empresas familiares que salen a bolsa. En ese ámbito no es inusual que los directores permanezcan durante mucho tiempo, pero ese tipo de compañías no son actores importantes de la economía mundial, según sus declaraciones.

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Eric Talley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, explicó que contar con integrantes que llevan mucho tiempo en la junta implica tener una misión y un espíritu de equipo consolidados. Sin embargo, agregó que esto también crea situaciones donde una junta puede mostrarse muy, muy reacia a ejercer una supervisión real sobre alguien que ahora se ha convertido en un viejo amigo. Esta dinámica podría explicar por qué la junta se había mostrado reacia a cuestionar la oposición de Huang a establecer un plan de sucesión.

Nvidia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre esta historia. Mientras tanto, el equipo de Trump se muestra cada vez más evasivo sobre Jensen Huang. La situación continua monitoreando la evolución de la gobernanza corporativa en una de las empresas más valiosas del sector de inteligencia artificial.