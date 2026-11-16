Jensen Huang enfrenta escándalo en Nvidia con apoyo de Trump

Jensen Huang ve el respaldo de Donald Trump, pero la junta de Nvidia rechaza su retorno. Se investigan los vínculos de seguridad con presuntas espías chinas y el impacto financiero.

Jensen Huang enfrenta una grave crisis institucional tras revelarse que mantuvo relaciones extramaritales, una de las cuales involucró a una presunta espía china. A pesar de que Donald Trump ha expresado su apoyo a un posible retorno del ex CEO de Nvidia, la junta directiva de la empresa ha descartado firmemente esta opción. El escándalo ha desatado una investigación interna exhaustiva sobre riesgos de seguridad nacional y ha generado una profunda incertidumbre en los mercados financieros.

Reacción política sobre el regreso de Huang

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha declarado públicamente que no se opondría al regreso de Jensen Huang a la dirección de Nvidia. Antes de viajar a Asia para reunirse con Vladimir Putin y Xi Jinping, Trump afirmó que mucha gente en Silicon Valley está pidiendo la reincorporación del directivo. El magnate ha restado importancia al caso de seguridad, asegurando que la nación no estuvo en riesgo y que China juega con Estados Unidos en el ámbito tecnológico y comercial. Esta postura contrasta con la posición oficial de la compañía.

Also read Jensen Huang deja Nvidia por escándalo y tensiones con Trump sobre chips para China

Respaldo del sector tecnológico

El ex CEO de Nvidia cuenta con una sólida campaña de respaldo liderada por Elon Musk. Musk ha argumentado que la ausencia de Huang pone en peligro la finalización de acuerdos clave para la industria. Junto a figuras de empresas como Epic Games, Shopify, Uber y Tesla, la campaña ha reunido más de 150 mil firmas a favor de su retorno. Tim Cook también fue mencionado como parte de este grupo de líderes que creen que Huang ha aprendido una lección valiosa y debería regresar a la empresa.

Escrutinio interno y firmeza de Nvidia

La junta directiva de Nvidia ha sentenciado que no está barajando la posibilidad de que Jensen Huang vuelva como CEO. La empresa ha contratado a la firma legal Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para llevar a cabo una investigación exhaustiva. Este equipo de abogados incluye al exfiscal interino del Distrito Sur de Nueva York, Joon Kim, quien evaluará el impacto de las acciones de Huang en la seguridad nacional. El consejo ha priorizado esta indagación sobre cualquier otra consideración laboral o estratégica a corto plazo.

Advertisement

Divisiones en el gobierno estadounidense

No todos los miembros del gabinete de Trump comparten su optimismo sobre la situación. Scott Bessent, secretario del tesoro, ha indicado que la búsqueda de un nuevo líder debería realizarse fuera de la empresa. Bessent ha exigido cambios estructurales en Nvidia y ha señalado a su compañero, el secretario de Comercio, por no restringir adecuadamente la venta de chips a la empresa china MegaSpeed. Esta divergencia de opiniones dentro del gobierno añade complejidad al escenario político que rodea al escándalo.

Impacto en los mercados financieros

La inestidad ha afectado directamente a los indicadores bursátiles principales. Tanto el Nasdaq como el S&P 500 han caído más de un 1% ante la proximidad de la publicación de los resultados de Nvidia. Las acciones de la tecnológica descendieron un 2% en las operaciones diurnas en Nueva York. Aunque las acciones llegaron brevemente a terreno positivo gracias al apoyo expresado por Trump, la presión vende sigue siendo alta mientras se desarrollan los detalles de la investigación legal y las reacciones del mercado.

Declaraciones controvertidas sobre seguridad

Trump ha defendido a Alice Huang, la mujer señalada como presunta espía china, con comentarios que han sido ampliamente criticados por su contenido machista. El presidente afirmó que no ve a la mujer como una espía y sugirió que las acusaciones contra mujeres hermosas de China son frecuentes y a menudo infundadas. Esta declaración ha generado un nuevo capítulo de controversia, mientras los servicios secretos de Estados Unidos mantienen que no tienen certeza absoluta sobre el estatus de inteligencia de Alice Huang, pero que la reputación de la empresa sufre graves daños.