Jensen Huang deja Nvidia por escándalo y tensiones con Trump sobre chips para China

El CEO renuncia tras revelaciones sobre su vínculo con una ejecutiva de Megaspeed y desacuerdos con la administración Trump sobre restricciones de exportación a China.

El presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha abandonado la empresa que fundó tras la explosión de un escándalo personal y profesional que involucra a figuras clave de la administración estadounidense. Esta renuncia se produce en un momento de máxima tensión geopolítica, donde la disputa por el control de la tecnología de semiconductores avanzados ha convertido a Nvidia en el centro de un conflicto entre los intereses corporativos globales y las estrictas políticas de seguridad nacional impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

Conflictos entre Nvidia y las restricciones de Trump

Jensen Huang ha defendido históricamente la capacidad de su compañía para vender componentes en el mercado chino, argumentando que la demanda era insaciable. Durante la reunión anual del Instituto Milken de 2025, el directivo declaró que el mercado de chips de inteligencia artificial en China alcanzaría los US$ 50.000 millones, una cifra equiparable al valor de la entidad completa de Boeing, no solo de un avión. Sin embargo, la postura de la administración de Donald Trump ha sido drásticamente opuesta a estos objetivos comerciales expansivos.

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La gestión Biden inició inicialmente la imposición de restricciones a las exportaciones para impedir que la tecnología cayera en manos de Beijing y fortalecera sus sistemas de inteligencia artificial y militares. Incluso cuando Nvidia creó un chip específico de menor potencia para cumplir con las normativas, la administración Trump endureció las prohibiciones. Esta decisión afectó negativamente a los beneficios de la corporación en US$ 5.500 millones, generando fricciones que persisten hasta la actualidad.

La figura central de Megaspeed y Alice Huang

El núcleo del escándalo que precipitó la salida de Huang gira en torno a Alice Huang, una ejecutiva de Megaspeed, una firma con sede en Singapur que es cliente de Nvidia. El gobierno de Estados Unidos ha identificado a Alice Huang como la mujer con quien Jensen Huang mantuvo una relación extramatrimonial, y simultáneamente, como una posible agente de la inteligencia china. Esta dualidad ha transformado un asunto personal en una crisis de seguridad nacional potencial.

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Megaspeed está siendo investigada actualmente por el desvío sospechoso de semiconductores estadounidenses de alto valor hacia entidades en China, lo que violaría los estrictos controles de exportación. Los analistas estiman que esta empresa ha adquirido chips de Nvidia por un valor superior a los US$ 4.000 millones. Megaspeed ha negado cualquier irregularidad, afirmando ser una empresa que opera dentro del marco legal, pero las dudas sobre su papel como vehículo de transferencia tecnológica siguen vigentes.

Disputas internas en la administración Trump

La gestión tardía del Departamento de Comercio para incluir a Megaspeed en la lista de entidades restringidas ha provocado graves discrepancias internas en el gabinete de Donald Trump. Aunque el secretario de Comercio, Howard Lutnick, fue informado hace meses sobre la relación personal entre Huang y Alice Huang, la firma no fue sancionada oportunamente. Esto ha llevado a que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, acuse públicamente a la cartera de Lutnick de retrasar la designación de Megaspeed como una amenaza para la seguridad nacional.

Ante este escenario de acusaciones cruzadas y renuncias de alto nivel, la relación entre Jensen Huang y Donald Trump, que parecía estrecha, muestra grietas evidentes. El gobierno estadounidense autorizó a principios de año a diez empresas chinas a comprar el chip H200, pero la controversia actual sobre Megaspeed y las filtraciones de los informes sensacionalistas han oscurecido el debate técnico. Nvidia afirma que su negocio en China se redujo a cero tras las restricciones de abril de 2025, pero las preguntas sobre la vigilancia y la lealtad en la cadena de suministro permanecen sin resolver.