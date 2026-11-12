Jensen Huang abandona Nvidia: Impacto en la dominación de IA y mercado de chips

Jensen Huang deja Nvidia, generando incertidumbre pero respaldado por pilares sólidos. AMD y gigantes tecnológicos buscan capturar cuota de mercado en la era post-Huang.

La noticia del anuncio de la salida de Jensen Huang como consejero delegado de Nvidia ha generado un período de incertidumbre significativo en el sector de los semiconductores. Huang ha transformado a la compañía en la principal beneficiaria empresarial de la revolución de la inteligencia artificial durante las últimas tres décadas. Su partida deja a la organización, que ha girado en gran medida en torno a su figura fundacional, ante el desafío de demostrar que puede conservar su dominio tecnológico y comercial sin la dirección del ejecutivo que ha liderado la estrategia, el desarrollo de productos y las relaciones clave con clientes e inversores.

Fundamentos financieros y dominancia de mercado

A pesar de la conmoción inicial en el mercado bursátil, Nvidia enfrenta esta nueva etapa sobre pilares financieros y operativos muy sólidos. La compañía cuenta con una hoja de ruta de producto claramente definida para los próximos años y una posición de dominio indiscutible en un mercado cuya demanda sigue experimentando un crecimiento disparado. Los analistas de Wall Street consideran factible que Nvidia cumpla con las expectativas del mercado para los próximos dos ejercicios fiscales. Se estima que el grupo podría superar los 695.000 millones de dólares de ingresos, equivalentes a 629.000 millones de euros, en el año fiscal que comienza a finales de enero, lo que representaría un crecimiento cercano al 70%.

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La ausencia de Huang no altera el calendario tecnológico que ha marcado Nvidia para el futuro inmediato. Los expertos en la industria no esperan cambios significativos en el desarrollo de productos hasta el año 2028. Dan Ives, analista destacado, subraya que Nvidia se mantiene entre dos y tres años por delante de su competencia en el desarrollo de procesadores de inteligencia artificial. En este segmento crítico, Nvidia posee aproximadamente el 90% de la cuota global, consolidando una ventaja tecnológica que la protege de competidores inmediatos en el corto plazo.

Barreras técnicas y posiciones de los competidores

El exconsejero delegado ha construido una barrera defensiva formidable para proteger el dominio de negocio, gracias a los elevados costes que suponen para los clientes abandonar su ecosistema de software, denominado Cuda. Este sistema se ha convertido en un estándar de facto para desarrollar aplicaciones sobre sus chips, creando una lealtad técnica difícil de romper. No obstante, la próxima directiva de Nvidia deberá lidiar con una competencia creciente que aprovechará la ventana de oportunidad que se abre tras la marcha de Huang. AMD emerge como uno de los rivales que más puede beneficiarse de este escenario de incertidumbre, habiendo mostrado subidas del 5,5% en bolsa durante sesiones recientes.

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Además de los rivales tradicionales, los gigantes tecnológicos están impulsando activamente el desarrollo de sus propios chips de inteligencia artificial para reducir su dependencia de Nvidia. Google, Amazon y Microsoft, quienes se encuentran entre los mayores clientes de los semiconductores del grupo, están acelerando esta apuesta estratégica para diversificar su cadena de suministro. Google se posiciona especialmente bien para ganar cuota de mercado, dado que la compañía ha sido muy agresiva en la venta de sus propios chips a terceros usuarios, compitiendo directamente con la oferta principal de Nvidia en el mercado de servicios en la nube y computación distribuida.

Presión en márgenes y riesgos regulatorios en China

Una incógnita importante es si Nvidia podrá mantener en esta nueva era el extraordinario poder de precios ligado a su dominio tecnológico actual. En el último trimestre, su margen bruto alcanzó el 75%, una rentabilidad excepcional que podría verse presionada a medida que AMD y los chips diseñados por los grandes grupos tecnológicos ganen terreno en el mercado global. La entrada de competidores con productos alternativos podría obligar a Nvidia a ajustar sus precios para retener la cuota de mercado, afectando a sus márgenes históricos.

La salida de Huang también plantea interrogantes sobre su agresiva estrategia de financiación de empresas para alimentar la demanda de su tecnología. Hasta finales de julio, Nvidia había comprometido 124.000 millones de dólares en inversiones de capital en compañías clave como Intel, SpaceX, OpenAI, Anthropic y CoreWeave. Se observa con atención si la compañía sostendrá esta apuesta financiera sin la presencia de Huang al frente. Asimismo, las ventas a China, que actualmente suponen el 8% del total, se verán afectadas por la dinámica política. Huang había liderado personalmente en Washington una ofensiva contra las restricciones a la venta de chips al país asiático, pero el escándalo del posible espionaje al cofundador amenaza con endurecer la política de exportaciones estadounidense.

El divorcio de Jensen Huang con Nvidia podría costarle 74.000 millones de dólares, convirtiéndose en el más caro de la historia. Este movimiento marca un hito en la corporación, aunque los fundamentos operativos del grupo continúan siendo robustos para afrontar el futuro inmediato bajo una nueva dirección ejecutiva.