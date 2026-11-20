Jennifer Lopez presentó su película 'The JLo Show' el 26 de noviembre. Conoce los detalles de su vestido, el contenido del documental y su rutina de fitness.

La artista Jennifer Lopez celebró el preestreno de la película documentando su residencia en Las Vegas, titulada The JLo Show. El evento tuvo lugar en Los Ángeles donde la cantante y actriz presentó el proyecto que está programado para estrenarse en Netflix el próximo 26 de noviembre.

Detalles del Documental y Producción

La cinta, dirigida por Sam Wrench, ofrece una mirada íntima al proceso creativo detrás de los espectáculos en The Colosseum del Caesars Palace. Sam Wrench, conocido por trabajos como Un sinsentido de Navidad con Sabrina Carpenter, captó la esencia de la residencia que se ha convertido en un éxito masivo. Lopez explicó que buscaba contar una pequeña historia con este espectáculo, evocando la sensación de sentarse frente a un televisor antiguo cuando era niña para ver musicales clásicos.

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El documental narra cómo la imagen de esas primeras horas de televisión evolucionó hacia la realidad actual donde toda su vida se convirtió en un show. La producción incluye imágenes exclusivas de su residencia en Las Vegas, donde interpreta y baila sin parar sus mejores éxitos. El proyecto permite a los fans que no pudieron viajar a Estados Unidos o conseguir entradas disfrutar del espectáculo desde la comodidad de sus hogares.

Outfit Maximalista y Joyas Exclusivas

Para la gala de preestreno, Jennifer Lopez eligió un diseño maximalista que se ha convertido en el capricho más caro de las amantes de la moda en esta temporada. La artista lució un abrigo blanco roto con cuello y puños de pelo, adornado con bordados de flores y flecos en el bajo. El abrigo de ópera estaba firmado por designers de alta costura y presentaba una apertura dramática delante de todos los fotógrafos.

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Bajo la prenda exterior, reveló un vestido de transparencias que dejaba a la vista su tonificada figura con un escote en V y tirantes finos. El diseño se ajustaba perfectamente a su silueta, mientras que la falda con vuelo añadía movimiento al conjunto. Para complementar el look, portó un collar de oro blanco con diamantes de gran tamaño, acompañado de pendientes a juego engastados con diamantes amarillos e incoloros.

Rutina de Fitness y Alimentación

Jennifer Lopez mantiene su físico impecable a los 57 años mediante una disciplina estricta que ha refinado durante la última década. La artista explicó que hace entre ocho y diez años realizó cambios significativos en su cuerpo que aumentaron su fuerza y resistencia. Estas transformaciones incluyen incrementar su consumo de proteínas y priorizar el pescado y las verduras en su dieta diaria.

Desde 2019, ha mantenido una rutina de ejercicio constante que se ha quedado con ella hasta ahora. Aunque aún disfruta de alimentos como el arroz y la mantequilla, estos ajustes dietéticos le ayudan a sentirse mejor y mantenerse en forma. También compartió su amor por las galletas de chocolate, a las que bautizó con humor como J-Dough, demostrando un equilibrio entre el placer y la salud.