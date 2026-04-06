Jefferies Analiza la Potencial Fusión Estée Lauder-Puig: Impacto Accionario y Estratégico

El banco de inversión Jefferies evalúa el impacto de una posible fusión entre Estée Lauder y Puig, detallando la estructura accionarial, la valoración financiera y las implicaciones estratégicas. El informe destaca la participación de las familias fundadoras, la prima potencial sobre las acciones de Puig y las proyecciones de ventas y rentabilidad del nuevo grupo.

El banco de inversión Jefferies ha publicado un informe clave para inversores, analizando la potencial fusión entre dos gigantes de la industria cosmética: Estée Lauder y la española Puig . El informe detalla una serie de proyecciones sobre la estructura accionarial y el impacto financiero de una posible integración.

Según Jefferies, la familia fundadora de Puig, en caso de concretarse la fusión, mantendría una participación significativa, estimándose en un 21,7% del capital de la compañía resultante. Adicionalmente, el análisis proyecta que ambas familias fundadoras, los Puig y los Lauder, controlarían conjuntamente algo más del 48% de las acciones económicas. En cuanto a la familia Lauder, su participación se estimaría en un 26,7%. Es importante destacar que Jefferies no especifica el peso político de estos títulos, aunque sí señala la estructura de poder actual de Estée Lauder, donde un número reducido de miembros de la familia fundadora controla una parte desproporcionada de los derechos de voto gracias a acciones con un poderío de 10 votos por cada una. El informe ofrece una visión detallada de la distribución accionarial post-fusión, incluyendo la participación estimada del 8% para los actuales accionistas de Puig y del 43,6% para los de Estée Lauder. La operación, según las estimaciones, se estructuraría en gran medida a través de un canje de acciones (80%) y una parte en efectivo (20%).\El análisis de Jefferies también se centra en el aspecto económico de la potencial fusión. La entidad financiera estima que la operación implicaría una prima del 30% sobre el valor actual de las acciones de Puig, basándose en las informaciones recientes sobre las negociaciones entre ambas compañías. Estas negociaciones, según reportes de Bloomberg la semana pasada, estarían avanzando favorablemente hacia un acuerdo. Se menciona también la posible inclusión de Marc Puig, actual presidente ejecutivo de Puig, en el consejo de administración de la compañía resultante, un factor que se considera crucial para el éxito y la viabilidad de la integración. Jefferies interpreta esta posible fusión como una estrategia defensiva por parte de Estée Lauder, buscando expandirse en un mercado con alta actividad de adquisiciones. La valoración conjunta de la nueva entidad, producto de la fusión, se estima en 50.000 millones de dólares (aproximadamente 43.000 millones de euros), lo cual podría hacerla menos atractiva para posibles inversores interesados en ejercer presión sobre la familia Lauder. Se proyecta que el nuevo grupo alcance ventas conjuntas cercanas a 22.000 millones de dólares (unos 19.000 millones de euros), con un margen EBITDA potencialmente del 20%. \Finalmente, Jefferies reafirma su recomendación de compra sobre las acciones de Puig, aunque revisa el precio objetivo a 20 euros por acción, ligeramente por debajo de los 20,5 euros anteriores. Este precio objetivo implica un potencial de revalorización significativo, considerando el último cierre de 17,5 euros por título. El informe completo de Jefferies proporciona una evaluación exhaustiva de los riesgos y oportunidades asociados a la potencial fusión, ofreciendo una perspectiva valiosa para los inversores en el sector de la cosmética y el lujo. El análisis considera tanto la estructura accionarial y la valoración financiera como las implicaciones estratégicas de la operación, destacando la importancia de la posición de las familias fundadoras y el contexto de consolidación en el mercado





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