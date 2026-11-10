Javier Zamora debuta con la novela de espionaje 'Nunca fui uno de ellos'

Javier Zamora publica con Plaza & Janés su primera novela, un thriller de espionaje entre Moscú, Washington y California sobre la guerra híbrida.

El escritor Javier Zamora debuta en la narrativa con 'Nunca fui uno de ellos', un thriller de intriga internacional publicado por la editorial Plaza & Janés. La novela combina operaciones de inteligencia, amenazas contra las comunicaciones submarinas y una historia personal sobre la identidad y la libertad. Según explica el autor a ABC, la trama se sitúa entre Moscú, Washington y California.

La obra arranca con una operación de los servicios secretos rusos, un agente infiltrado en Estados Unidos y una amenaza contra los cables submarinos que sostienen buena parte de las comunicaciones mundiales. A sus 34 años, Zamora recupera la rivalidad entre Rusia y Estados Unidos en un relato donde la tecnología y el control de la información pueden ser tan decisivos como las armas convencionales.

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Una trama basada en amenazas reales de la actualidad

La intriga de la novela se apoya en riesgos reconocibles de la política internacional y no en giros inverosímiles. El protagonista, Luka, es un joven ingeniero ruso marcado por una infancia de abusos y rechazo familiar. Reclutado por los servicios de inteligencia de su país, acepta trasladarse a Estados Unidos para infiltrarse en la CIA.

Luka desconoce el verdadero alcance de una operación que amenaza con desencadenar una crisis global. Entre Moscú, Washington y California, el personaje deberá tomar decisiones que pondrán a prueba sus lealtades y su identidad. Zamora lo presenta alejado del espía infalible, y sus contradicciones acercan la historia al lector.

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El autor nació en La Pobla de Vallbona en 1991, estudió Derecho y Administración y Dirección de Empresas, y trabaja como funcionario en la Diputación de Valencia. Comenzó a escribir casi por casualidad en 2023. Según relata a ABC, empezó a redactar escenas sin conocer el desenlace y dedicó los dos años siguientes a desarrollar una trama ambiciosa, que terminó a comienzos de 2026.

La vulnerabilidad de los cables submarinos como eje de la historia

La amenaza contra las comunicaciones submarinas es uno de los elementos más actuales de la novela. Buena parte del tráfico internacional de datos depende de cables instalados en el fondo de los océanos, una red que casi nadie ve pero de la que depende prácticamente todo.

Zamora se interesó por los incidentes registrados en el mar Báltico y por la presencia de submarinos rusos cerca de instalaciones estratégicas europeas. Según sus palabras, darse cuenta de que la próxima guerra mundial puede librarse con elementos de guerra híbrida fue uno de los puntos de partida del libro. Añade que cree que este tipo de conflicto puede convertirse en un elemento de guerra en el futuro.

La documentación ocupó buena parte del proceso de escritura. El autor investigó desde los procedimientos de vigilancia de la CIA hasta las características de los submarinos y la autonomía de los aviones militares. También reconstruyó lugares que no conocía personalmente, como la Casa Blanca, el Capitolio, el Kremlin y el Hotel Jefferson de Washington, situado cerca de la residencia del embajador ruso.

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Identidad, rechazo familiar y el contraste de Malibú

El conflicto personal de Luka es el motor emocional de la novela, según explica el propio Zamora. El autor sostiene que el protagonista vive marcado por la falta de aceptación, primero de sus padres y después de sí mismo, y que ese conflicto condiciona sus decisiones como agente secreto.

Durante su estancia en Estados Unidos, Luka conoce a Archie, un instructor de buceo de personalidad opuesta a la suya. Esa relación aporta una dimensión emocional a la intriga. Malibú, con sus playas y su forma de vida, funciona como contrapunto al ambiente de vigilancia, disciplina y represión del que procede el protagonista.

La paradoja central de la novela surge de la combinación de ambas historias. Luka lleva buena parte de su vida ocultando quién es realmente, mucho antes de recibir formación como espía. Zamora plantea así que alguien preparado para vivir bajo una identidad falsa descubre que lleva toda su vida haciéndolo.