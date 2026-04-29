Javier Sierra, galardonado con el Premio CEDRO por su defensa de los derechos de autor

El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) ha reconocido a Javier Sierra por su compromiso con la protección de los derechos de autor y la cultura escrita, destacando la necesidad de una acción urgente de la administración frente a la piratería y los desafíos de la inteligencia artificial.

El Centro Español de Derechos Reprográficos ( CEDRO ) celebró una rueda de prensa en anticipación a la entrega del Premio CEDRO , que en su décimo aniversario honra al escritor y periodista Javier Sierra por su destacada contribución a la defensa de los derechos de autor y la promoción de la cultura escrita.

Durante el evento, Sierra, la presidenta de CEDRO, Carme Riera, y el director general de la entidad, Jorge Corrales, enfatizaron la necesidad urgente de una acción gubernamental firme, coordinada y efectiva en el cumplimiento de la legislación, incluyendo el ámbito de la inteligencia artificial (IA). Los tres oradores coincidieron en que la protección de los derechos de autor trasciende los intereses sectoriales, siendo una decisión política fundamental que define el modelo cultural y democrático deseado.

Riera resaltó que el premio reconoce el compromiso inquebrantable de Javier Sierra con los derechos de autor, destacando su papel como defensor contra la piratería, su llamado al liderazgo de las Administraciones Públicas en el fortalecimiento de la cultura escrita y su advertencia sobre los desafíos que la IA presenta para los creadores y la sociedad en general. Subrayó que este compromiso es más crucial que nunca, especialmente en el contexto de la IA, recordando que sin el respeto a los derechos de autor, no puede existir una cultura sostenible.

Sierra expresó su gratitud por el galardón y explicó que nos encontramos ante una batalla en dos frentes: la gestión global de los derechos de autor, incluyendo los usos de la IA en nuestros libros, y la contención de las amenazas a la originalidad y la libertad creativa planteadas por los algoritmos de la IA. El futuro económico e intelectual de la literatura depende de cómo abordemos estos desafíos.

El director general de CEDRO advirtió que la situación de los derechos de autor en relación con la reutilización de contenidos editoriales no ha experimentado mejoras significativas. Persisten problemas como la piratería de libros y Prensa, la falta de transparencia en la reutilización de publicaciones en los ámbitos educativo y administrativo, la carencia de información sobre derechos de autor y, ahora, el impacto de la inteligencia artificial en la cultura escrita, una situación exacerbada por políticas que promueven el acceso gratuito a todo.

CEDRO valoró positivamente la reciente Declaración en favor de los derechos de autor y la propiedad intelectual aprobada por el Consejo de Ministros, pero Corrales enfatizó que el reconocimiento sin acciones concretas y un respeto real por parte del sector público es insuficiente. Autores y editores no buscan nuevos derechos, sino el cumplimiento de la legislación vigente, basado en la transparencia, la autorización y una remuneración justa. Sin mecanismos efectivos de cumplimiento, los derechos se reducen a meras formalidades.

Sierra destacó la situación de las Bibliotecas, muchas de las cuales operan con recursos limitados y personal insuficiente, lo que se traduce en la falta de pago de los cánones por derechos de autor, comunes en otros países, destinados a compensar a los autores por el préstamo de sus obras. Las Administraciones deben reconocer estas dificultades y proporcionar los recursos necesarios a estas importantes instituciones culturales.

La sesión recordó que el Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, estudio anual impulsado por CEDRO, identifica como principales problemas el incumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual, la normalización de usos no autorizados (piratería, usos educativos, reutilización por IA), la escasez de información sobre derechos de autor y, especialmente, la falta de liderazgo del sector público en el respeto efectivo de la propiedad intelectual. Sierra insistió en que el problema principal no es solo el robo de contenidos, sino la permisividad institucional que lo permite por negligencia, solicitando una acción coordinada para generar una conciencia colectiva sobre las implicaciones del acceso a la propiedad intelectual.

A pesar de la falta de avances institucionales, Corrales destacó que se están observando cambios positivos en la percepción de la ciudadanía sobre la importancia de los derechos de autor. La defensa de la propiedad intelectual se presenta como un pilar fundamental para el desarrollo de una cultura vibrante y sostenible, y la colaboración entre autores, editores, instituciones y el sector público es esencial para garantizar su protección en la era digital y ante los nuevos desafíos que plantea la inteligencia artificial





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