Javier Ruiz denuncia ataques a RTVE: 'Esto es poder y dinero, no personal'

El periodista Javier Ruiz denuncia en Mañaneros 360 los ataques de la derecha contra RTVE, atribuyéndolos a intereses económicos y de poder. El programa analiza las 'coincidencias' de estos ataques, incluyendo declaraciones de figuras del PP, y la presión contra la televisión pública y sus profesionales.

Como diría la mafia, esto no se trata de algo personal. Son solo negocios, así fue como el periodista Javier Ruiz resumió los ataques de la derecha contra RTVE en el programa Mañaneros 360 el pasado jueves. Cuatro minutos del espacio fueron compartidos en las redes sociales, viralizándose en las últimas horas y generando una ola de apoyo y aplausos. Ruiz ya había denunciado el hostigamiento que ha sufrido frente a su casa por parte del agitador ultraderechista Vito Quiles.

En el programa también recordaron cómo el Partido Popular (PP) ha usado su mayoría absoluta en el Senado para impulsar una comisión de investigación contra la televisión pública. El periodista enfatizó que la situación 'va de poder y, sobre todo, de dinero', explicando a su audiencia las 'coincidencias' recientes. \'TVE está viviendo su mejor mañana en 18 años, y además lidera un aspecto crucial que es el target comercial, es decir, los espectadores que compran, la gente que genera publicidad. Si ustedes están aquí y no reciben publicidad, mientras que quienes sí la venden, es decir, otros canales, están perdiendo dinero. Y, repito, no es personal, son negocios. Por esta razón, estamos sufriendo ciertas ofensivas contra corporaciones como esta y contra periodistas como nosotros', detalló Ruiz. Acto seguido, procedió a enumerar estas 'coincidencias'. En pantalla, el programa mostró imágenes de los reiterados ataques de figuras prominentes del PP como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Miguel Tellado, Cuca Gamarra y José Luis Martínez-Almeida. Además, el periodista agregó: 'Villarejo atacando a quien les habla, algunos de esos medios atacando a quien les habla, una comisión de investigación en la FAPE condenando a quien les habla sin haberme escuchado, hostigamiento en domicilios particulares...' El video ha acumulado decenas de miles de reproducciones y numerosos usuarios han expresado su apoyo al presentador por su claridad y valentía, con comentarios como 'A los buenos periodistas se les intenta intimidar' o 'Ladran, señal de que avanzamos'. La defensa de la libertad de prensa y el señalamiento de las presiones políticas sobre los medios de comunicación públicos son elementos clave en la denuncia de Ruiz. La situación actual de RTVE, con su desempeño y liderazgo en audiencia y mercado publicitario, parece ser el centro de la polémica y el blanco de ataques, según lo expresado en el programa





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