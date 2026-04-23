Javier Hidalgo se niega a declarar en el Senado sobre el rescate de Air Europa

El exdirector ejecutivo de Globalia y Air Europa, Javier Hidalgo, ha declinado responder a las preguntas de la comisión del Senado que investiga el rescate de Air Europa, alegando ya haber testificado sobre el asunto en el Tribunal Supremo en el marco del ‘caso Mascarillas’ y la participación del PP en la acusación popular de este último caso.

Javier Hidalgo , el anterior director ejecutivo de Globalia y Air Europa , optó por no realizar declaraciones ante la comisión del Senado que investiga el controvertido rescate de Air Europa , conocido como el ‘caso SEPI ’.

Su decisión, tomada este jueves, se fundamenta en su reciente testimonio, ofrecido esta misma semana, en el Tribunal Supremo en el contexto del juicio del ‘caso Mascarillas’. Hidalgo argumentó que ya ha proporcionado una versión completa de los hechos relacionados con el rescate de la aerolínea y que su participación en el juicio del ‘caso Mascarillas’ le otorga una posición delicada, especialmente considerando que el Partido Popular (PP) se encuentra entre los acusadores populares en dicho procedimiento.

La citación de Hidalgo ante la ‘comisión SEPI’ en la Cámara Alta estaba programada para las once de la mañana, con el objetivo de interrogarlo exhaustivamente sobre la inyección de 475 millones de euros que Air Europa recibió de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el año 2020. Este rescate, realizado en un momento crítico para el sector aéreo debido a la pandemia de COVID-19, ha sido objeto de intenso escrutinio y debate político.

La negativa de Hidalgo a responder a las preguntas de los senadores se materializó cuando el senador del PP, Alejo Miranda, comenzaba a formular sus interrogantes. El exdirigente de Air Europa y Globalia comunicó de manera clara y concisa su intención de no responder a las cuestiones planteadas por los diferentes grupos parlamentarios.

Justificó su postura alegando que ya había expuesto “todo lo relativo” al rescate de la aerolínea durante una comparecencia anterior ante la Cámara Alta, la cual tuvo lugar en el marco de la comisión de investigación del ‘caso Koldo’. Este caso, relacionado con presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia, ha generado una ola de controversia y ha puesto en el punto de mira a varios altos cargos y empresas.

Además, Hidalgo enfatizó que el pasado martes había respondido a todas las preguntas que se le formularon en el Tribunal Supremo, donde fue citado como testigo en el juicio del ‘caso Mascarillas’, específicamente en relación con el préstamo de 475 millones de euros concedido por la SEPI. La conexión entre ambos casos, el ‘caso SEPI’ y el ‘caso Mascarillas’, es precisamente uno de los puntos clave que ha motivado la insistencia de la comisión del Senado en la comparecencia de Hidalgo.

La referencia al papel del PP como parte de la acusación popular en el ‘caso Mascarillas’ fue un elemento crucial en la decisión de Hidalgo de acogerse a su derecho a no declarar. Consideró que, dada la implicación del PP en el proceso judicial, cualquier declaración que realizara ante la comisión del Senado podría ser utilizada en su contra o en perjuicio de su defensa en el juicio del ‘caso Mascarillas’.

Por lo tanto, optó por proteger sus derechos y evitar posibles complicaciones legales. La decisión de Hidalgo ha generado críticas por parte de la oposición, que lo acusa de obstruir la investigación y de intentar ocultar información relevante sobre el rescate de Air Europa.

Sin embargo, sus defensores argumentan que tiene derecho a no autoincriminarse y a proteger sus intereses legales. La ‘comisión SEPI’ continuará con sus investigaciones y citará a otros responsables para esclarecer las circunstancias del rescate de Air Europa y determinar si se cometieron irregularidades en el proceso. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la gestión de los fondos públicos.

La situación de Air Europa, una de las principales aerolíneas españolas, ha sido especialmente vulnerable en los últimos años, y el rescate de la SEPI fue visto como una medida necesaria para evitar su colapso y proteger el empleo. No obstante, la controversia en torno a las condiciones del rescate y la posible influencia de intereses políticos ha generado un intenso debate público





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