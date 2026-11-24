El director Javier Fesser y la productora Películas Pendelton reavivan su ópera prima de los 90 con un guion corregido y rodaje en Valencia, manteniendo su estilo satírico único.

Javier Fesser reencuentra con su proyecto de debut cinematográfico, una película estrenada a finales de los años 90 que definió su sello personal desde el principio. El cineasta español logró marcar su identidad artística en una cinta que tardó mucho tiempo en materializarse, un caso inusual en la industria. Esta historia permaneció guardada en el cajón durante muchos años antes de recibir luz verde para su nueva versión. La reciente readaptación del proyecto permite al director reflexionar sobre su evolución como narrador visual.

Revisión del guion original y descubrimientos

El proceso de recuperar este material implicó una lectura profunda donde Fesser identificó grandes errores de guionista atribuibles a su inexperiencia juvenil. Sin embargo, el director decidió conservar elementos clave como la ingenuidad y la inocencia con las que se escribió el texto originalmente. Esta mezcla de hallazgos técnicos y emocionales fue descrita por Fesser en una entrevista con RTVE como una experiencia preciosa y reveladora. La decisión de releer el material antiguo permitió separar lo mejorable de lo esencial del estilo del autor.

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El guion original se caracteriza por tener una intención claramente irónica, descrita por el propio director como de muy mala leche. Esta narrativa somete a sus personajes a situaciones extremas que los ponen al límite, obligándolos a enfrentar sus defectos. El objetivo final es provocar una risa colectiva a través de la sátira de las propias debilidades humanas. Fesser reconoce que esta aproximación puede resultar incómoda, pero es fundamental para el tono de la obra.

Posiciones de los protagonistas y equipo técnico

Los personajes principales se presentan como individuos desquiciados que intentan escapar de sus lamentables momentos vitales. Cayetana Guillén Cuervo, actriz vinculada al proyecto, comentó en Versión Española que la premisa es efectiva para la comedia. La actriz señaló que está bien reírse de uno mismo, pero advirtió sobre los límites cuando se trata de la desgracia ajena. Fesser respondió a esta reflexión entre risas, afirmando que este recurso narrativo da mucho de sí como herramienta dramática.

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Javier Fesser y el guionista Claro García ya habían colaborado anteriormente en filmes del director antes de este resurgimiento. Ambos profesionales comparten una química creativa que ha perdurado a lo largo de su carrera conjunta. Esta relación de confianza facilita la adaptación de materiales antiguos a formatos contemporáneos sin perder la esencia original. La continuidad en el equipo creativo asegura la coherencia del estilo visual y textual de las producciones.

El productor Luis Manso, quien cofundó Películas Pendelton con Fesser en 1992, ha sido discreto con los detalles específicos del nuevo largometraje. La productora, que ha realizado la mayoría de los cortos y largometrajes dirigidos por Fesser, mantiene un enfoque selectivo en sus lanzamientos. Manso explicó que ambos aplican el criterio que les gusta como espectadores cuando toman decisiones sobre qué proyectos llevar a cabo. Este método garantiza que el resultado final tenga una calidad intrínseca que satisfaga sus propios estándares artísticos.

Impacto local y cronología de producción

Parte del rodaje se ha desarrollado en localizaciones de la ciudad de Valencia, reutilizando espacios con historia cinematográfica. Luis Manso comentó que guardan un recuerdo muy grato de la Comunidad Valenciana, y de Valencia en concreto. Este afecto surge de cuando estuvieron rodando casi tres semanas en el Barrio del Carmen en producciones anteriores. La decisión de volver a filmar en estas ubicaciones refleja una conexión emocional con el lugar y su arquitectura.

La estructura narrativa del filme actual presenta cuatro protagonistas cuyas historias de humor están interconectadas entre sí. Este diseño multiperspectiva lleva a una conclusión específica: nada es tan divertido como la desgracia ajena. Esta tesis central resume la filosofía satírica que ha acompañado al director desde su primera obra hasta la actualidad. La producción actual se erige como un puente entre su inocencia inicial y su maestría técnica adquirida.

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El resurgimiento de este proyecto representa un hito en la filmografía de Javier Fesser al cerrar un círculo creativo. La combinación de experiencia técnica actual con la rawidad emocional del guion original crea un producto único. Películas Pendelton continúa su trayectoria consolidando un catálogo que mezcla humor negro con crítica social. El retorno a estas raíces demuestra la vigencia de las ideas planteadas hace dos décadas.

La comunidad cinematográfica espera con interés la liberación de este material que combina elementos nostálgicos con una narrativa moderna. La colaboración entre Fesser, Guillén Cuervo, García y Manso asegura una ejecución de alta calidad en todos los frentes. El uso de Valencia como escenario añade una capa de autenticidad local que enriquece la experiencia visual. Este proyecto reafirma el lugar de Fesser como un referente del cine de autor español contemporáneo.

La estrategia de revisión y adaptación de materiales antiguos muestra una visión a largo plazo en la planificación artística del director. No se trata solo de recuperar dinero o fama, sino de completar una narrativa personal inconclusa. La preservación de los errores iniciales como parte del carácter de la obra es una decisión audaz. Este enfoque pedagógico y artístico distingue a Películas Pendelton de otras productoras convencionales del mercado.