Javier Clemente denuncia 'trampillas' en los fichajes del Athletic Club

La leyenda del Athletic Club, Javier Clemente, critica duramente las prácticas de fichajes del club, acusando a la directiva de 'mentiras' y 'trampillas' para cumplir con la política de cantera.

La política de fichajes del Athletic Club de Bilbao vuelve a generar controversia. Tras décadas de adherencia a la filosofía de reclutar únicamente jugadores nacidos o formados en el País Vasco y áreas cercanas, las prácticas empleadas para descubrir y asegurar nuevas incorporaciones son objeto de cuestionamiento.

Javier Clemente, una figura emblemática del club, exfutbolista y segundo entrenador con mayor número de partidos dirigidos, solo superado por Ernesto Valverde, ha expresado públicamente sus reservas. En una entrevista en 'Carrusel Deportivo' de la Cadena SER, posterior a la derrota del Athletic ante el Villarreal, Clemente no dudó en denunciar las 'trampillas' empleadas para adquirir jugadores de cantera en los últimos tiempos. Durante la conversación con el periodista Dani Garrido, el que fuera seleccionador español entre 1992 y 1998, resaltó la profunda transformación experimentada en el ambiente del club vasco desde sus días como jugador y entrenador, y acusó a la directiva liderada por Jon Uriarte de 'mentiras' en la gestión de los fichajes. Clemente lamentó la pérdida de la esencia del Athletic, un club caracterizado por su identidad única y la familiaridad entre sus miembros, que se conocían desde edades tempranas. Clemente, con palabras contundentes, criticó la modificación en la filosofía de cantera del Athletic. Según sus declaraciones, el club está reclutando a jugadores de fuera y recurriendo a 'trampillas'. Explicó que se incorpora a un jugador, se le asigna a un equipo de un pueblo cercano por un breve período y se le presenta como producto de la cantera. Esta práctica, según Clemente, ha contribuido a la pérdida de la autenticidad del Athletic, el mismo Athletic de antaño, que él conoció y defendió con orgullo. El exentrenador manifestó su desencanto al ver cómo se engaña a la afición con la narrativa de 'cantera vasca'. Él no objeta la incorporación de jugadores foráneos, pero sí rechaza las falsedades y el trato deshonesto hacia los seguidores del club. Criticó la situación donde jugadores son integrados al club con solo unos meses en un club vasco cercano y luego se les atribuye falsamente un origen en la cantera. El núcleo de la crítica de Clemente reside en la manipulación y el engaño. Según sus palabras, no es la llegada de jugadores externos lo que le molesta, sino la falta de transparencia y la mentira hacia la afición. Puso ejemplos concretos de cómo se ha distorsionado el concepto de 'cantera vasca', señalando la práctica de incorporar jugadores de fuera y, tras un breve período de tiempo en un club vasco, presentarlos como canteranos. Clemente enfatizó su desaprobación hacia esta manipulación, resaltando la importancia de la honestidad y la fidelidad hacia la tradición del Athletic. En resumen, la controversia generada por Clemente se centra en la ética de los fichajes, la preservación de la identidad del club y la necesidad de transparencia en la gestión deportiva. Sus declaraciones ponen de manifiesto la preocupación por la pérdida de valores tradicionales y la importancia de mantener la conexión entre el club, su afición y su cantera





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