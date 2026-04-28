Javier Chicote: del periodismo de investigación a la ficción con 'Demonios bajo la cama'

El jefe de investigación del diario ABC, Javier Chicote, presenta su primera novela, 'Demonios bajo la cama', basada en un caso real de corrupción que no pudo publicar en los medios. En esta entrevista, habla sobre su transición del periodismo a la ficción, los desafíos de investigar casos de corrupción y los demonios personales que lo persiguen.

El riesgo es inherente al trabajo de Javier Chicote , jefe de investigación del diario ABC, quien ha compartido mesa con políticos corruptos, mafiosos y promotores sin escrúpulos en busca de la pieza clave para sus reportajes.

'No he sentido miedo nunca. Si no quieres quemarte, no te hagas bombero', afirma.

Sin embargo, el verdadero desafío para él llegó al adentrarse en el mundo de la ficción, donde el juicio del público puede ser más implacable que el de los tribunales. Fiel a su espíritu de superación, presenta estos días 'Demonios bajo la cama' (HarperCollins), una novela que narra un caso de corrupción real, pero ficcionado, que hasta ahora no había podido publicar en los medios.

'Era algo que no tenía pensado hacer... quizá solo cuando fuese mucho más mayor', confiesa. Inicialmente rechazó la propuesta de la editorial, pero al recordar escenas vividas, entendió que su experiencia como periodista, que le ha permitido entrevistar a narcotraficantes y políticos corruptos, era un material perfecto para una novela.

'Soy una persona que se sienta con narcotraficantes, con políticos corruptos... Al final vi que tenía sentido contárselo a los lectores', explica. La obra se basa en un caso real de corrupción, con diálogos literales, aunque no pudo publicarse antes por motivos legales.

'Tengo testimonios, pero faltaban algunas piezas. A pesar de ello, confío en poder publicarlo en el futuro', asegura. La novela, que se inspira en la actualidad política, cambia los nombres de partidos y personajes, pero su esencia es real.

'Cuando narro la corrupción en el Ministerio de Fomento, es porque me lo desvelaron a mí', dice. Personajes como 'El Pollo' o Fran Melquíades están basados en personas reales que conoció durante sus investigaciones.

'Los periodistas de investigación nos enfrentamos a gente poderosa, con pocos escrúpulos y que pueden hacernos daños, pero es nuestro trabajo', añade. Chicote también aborda la corrupción en la política, señalando que 'una sociedad avanzada no es necesariamente menos corrupta'.

'Si ves lo que se está juzgando ahora –prostitutas, pagos en metálico... – te tienes que alarmar y asumir que la corrupción no va a desaparecer', advierte. España, según él, está aguantando mucho, pero 'ha superado el umbral del dolor'. La novela también explora los demonios personales de Chicote, como su conflicto con su padre, quien quería que estudiara Económicas, pero él eligió el periodismo.

'Desde que murió me gustaría decirle que no se me da mal lo que hago, pero no puedo. Es algo que llevo clavado y que me recuerda ese demonio que hay debajo de mi cama', confiesa. Sobre el trabajo de un periodista de investigación, compara su labor con la de un espía, pero aclara que 'nosotros investigamos sin engañar, sin presionar, sin amenazar'. Aunque ha tenido enemigos poderosos, nunca ha sentido miedo durante sus investigaciones





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