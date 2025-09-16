Javier Buendía, un maestro del rejoneo

Un homenaje a la leyenda del rejoneo, Javier Buendía, en Morón de la Frontera. Una entrevista donde analiza el rejoneo actual, su estilo propio y cómo comenzó su trayectoria en el mundo del toreo.

Sigue tan lúcido como siempre, da gusto escucharlo hablar de caballos y de la vida. Maestro de maestros del rejoneo con la Virgen de Consolación de Utrera siempre presente. El próximo viernes 19 de septiembre se homenajea en la plaza de toros de Morón de … la Frontera a Javier Buendía con una corrida de Pallarés en la que se anuncian Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens.

Sin duda, es una buena excusa para quedar con él, que ya se encuentra recuperado de una herida en el pie que lo ha tenido en reposo varios días. Y lo hacemos en Villanueva del Ariscal en concreto en casa del poeta José León justo debajo de la cabeza del toro 'Arrempuja' de la ganadería de Luis Albarrán, al que le cortó las dos orejas en el coso del Baratillo allá por abril de 1995 compartimos mesa y mantel disfrutando de la sapiencia de este veterano caballero rejoneador del Bajo Guadalquivir. -¿Cómo surge este homenaje en Morón de la Frontera?-Me llamó mi cuñado Pepe Benítez Cubero para contarme que querían darme un homenaje en Morón, tras el que le hicieron el año anterior a Álvaro Domecq, y que habían estado en Los Ojuelos comprando una corrida de toros del hierro de Pallarés. Evidentemente le dije que me parecía bien y más con una corrida de Santa Coloma que la van a matar las figuras. Luego me llamó Morilla, el dueño de la plaza, así como Curro Durán el empresario, y ya hace dos meses que lo presentamos. No sé exactamente en que va a consistir, pero me hace ilusión.-Vamos a meternos en faena, maestro. ¿Cómo ve el rejoneo actual?-En la época que yo toreaba con las figuras apareció Pablo Hermoso y apareció Diego Ventura. Diego era un niño cuando empezó, era un ratón, montaba un caballo, estaba aquí, estaba allí, en todos lados, se le veían muy buenas maneras. Pablo empezó a consagrarse en aquella época cuando ya nos retirábamos todos. Para mí hoy día Ventura es el que pisa mejores terrenos en el rejoneo. Mi rejoneador era Moura, porque pisaba unos terrenos que son los que pisa hoy Diego, pero el toro era distinto totalmente. Hoy es un toro hecho para el rejoneo, para un espectáculo, no para rejonear y lidiar. Moura tenía que lidiar y dar espectáculo. Todo lo que se hace hoy de galopar de lado y de correr por las tablas, eso lo hacía él de salida. Las corridas de toros que nos echaban a nosotros eran de tres rejones y de una ametralladora porque no se paraban, tenían otro genio. Hoy el toro tiene otra bondad, yo me alegro por los rejoneadores y los caballos que no se pegan los mismos sustos. Cuando veo las corridas de rejones y dicen ellos que el toro se está cruzando mucho, yo no lo veo cruzarse. El toro, si tú le marcas el terreno va a buscarte a ti. Esa lidia antigua se ha perdido, que era la emoción que tenía el rejoneo. Antes con Domecq, los Peraltas, Vidrié, Vargas, todos eran distintos, entonces había una rivalidad bonita. Y hoy el rejoneo es todo lo mismo, y no lo quiero decir para destruir, al contrario, han cogido la forma esta de echar el toro para el lado y salir airosos tras una batida y eso es muy fácil. Antes era de poder a poder, había caballos muy buenos que hoy yo no veo, por ejemplo, Neptuno que era un crack. Ese caballo se dejaba a los toros venir y se hacía un arco, ese venenillo que tenían los toros. Y esos caballos con ese arte y con esa agresividad.-¿Cómo empezó todo?-Yo empecé a rejonear con 25 años. Me encantaba el campo, los caballos, he sido garrochista desde chico. Un día vino Álvaro Domecq a Bucaré, la finca de mi padre, a comprar un caballo. Le echaron una vaca y a mí se me encendieron los ojos. Empecé a hablar con Vidrié mientras Álvaro estaba con mi padre cerrando el trato y le dije que me encantaría rejonear, a lo que me contestó que hablara con Alvarito y me metiese en la escuela de Jerez. Y ahí empezó todo. Estuve allí seis meses viviendo en la casa de Vidrié y aprendí muchísimo de lo que es pasar del campo a la doma. Porque nosotros éramos de cuatro riendas y allí passe del bocado al filete. Cogí asientos en las monturas inglesas. Te cuento una anécdota, Alvarito en aquella época estaba en Viena dando clases y llamaba por teléfono a la escuela para preguntar cómo me iba y entonces le contestaban que iba aprendiendo lento, pero bien. Yo era un poco mayor ya para todo el laberinto, pero aprendía muchísimo. Y de ahí ya me vine, aquel año me organizaron una corrida de toros en Cabeza la Vaca y salió aquello fatal. Y ya arranqué buscando unos caballitos más y organizamos para seguir toreando.Javier Buendía en la Bodega El Potro en Villanueva del Ariscal víctor rodríguez-De ahí nace todo. Pero, ¿cómo ha sido su estilo en el toreo? Llevó a la plaza lo que había vivido desde pequeño en su casa, en el campo.-Yo lo que había vivido era el campo, tentaderos de macho, las querencias, cómo había que respetar al toro que es importantísimo. Todo lo que había mamado en el campo lo llevé a la plaza. Pero te cuento como llegué, vino la 'guerra de las espuelas', que no querían que Moura toreara sólo en Españ





abc_cultura / 🏆 62. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Javier Buendía Rejoneo Morón De La Frontera Toro Diego Ventura Álvaro Domecq

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Javier Bardem: «Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza»El español Javier Bardem, nominado al Emmy a mejor actor de reparto, hizo un llamado al apoyo del pueblo palestino y a condenar 'el genocidio de Israel en Gaza'.

Leer más »

Javier Buendía: «Las corridas de toros que nos echaban eran de tres rejones y una ametralladora»Javier Buendía: «Las corridas de toros que nos echaban eran de tres rejones y una ametralladora»

Leer más »

El humorista Javier Cansado se aparta 'varios meses' de los escenarios para tratarse de un tumorLos detalles: El humorista Javier Cansado, parte del dúo 'Faemino y Cansado', anunció que padece un tumor. Tras una operación, esta semana iniciará tratamiento y se mantendrá varios meses alejado de los escenarios para centrarse en su recuperación.

Leer más »

El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer y que se retira 'varios meses'La enfermedad le fue diagnosticada 'este verano', según ha explicado en su cuenta de X

Leer más »

Osborne Clarke se refuerza con el fichaje de Javier Bau como socioOsborne Clarke refuerza su departamento de mercantil con la incorporación de Javier Bau como socio en España. Con una trayectoria de más de 20 años en el ámbito del derecho...

Leer más »

El humorista Javier Cansado se retira 'varios meses' para tratarse de un tumorJavier Cansado ha contado en la red social X que le han diagnosticado un tumor y que esta semana comienza el tratamiento, después de haber sido operado.

Leer más »