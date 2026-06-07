Javier Bardem se enfrenta al desafío de Max Cady en la nueva serie de El cabo del miedo

Javier Bardem interpreta a Max Cady en la nueva adaptación de 'El cabo del miedo', un papel que antes encarnaron Mitchum y De Niro. La serie, que se estrena en Apple TV+, explora la ambigüedad moral y temas sociales como la injusticia judicial y la inmigración.

La nueva adaptación de El cabo del miedo llega de la mano de Javier Bardem , quien encarna a Max Cady, un papel que en el pasado interpretaron Robert Mitchum y Robert De Niro.

El actor español, ganador de un Oscar por No es país para viejos, asume el reto con humildad pero con la determinación de hacer su propia versión. En una reciente entrevista, Bardem explicó que para él era crucial encontrar un material que estuviera lo suficientemente distanciado de las interpretaciones anteriores para poder aportar algo nuevo. Cuando encontró eso en los guiones, se sintió aliviado; supo que podría hacer suyo al personaje sin caer en la imitación.

La serie, que se estrena en Apple TV+, cuenta también con Nicole Kidman como la abogada defensora, quien alaba el trabajo de su antagonista: Javier es muy humilde, pero estar en el set con él es una experiencia increíble. La trama sigue a un abogado que busca venganza contra la familia que lo encarceló, pero esta vez se añaden capas de complejidad moral.

El Cady de Bardem es un vasco criado en Estados Unidos, con acento mexicano y devoción por la santería cubana. Lleva perilla, pendientes de brillantes, tatuajes y un sombrero Panamá. Su presencia en pantalla es magnética, y aunque no entona el famoso abogado con la o alargada de De Niro, su mirada y su tono helan la sangre. La banda sonora de la versión de Scorsese acompaña la acción, y hay cameos para los más cinéfilos.

La serie no solo es un thriller de venganza, sino que también aborda temas sociales como la injusticia del sistema judicial estadounidense, la inmigración y el ICE. Bardem comenta: El sistema judicial de los Estados Unidos y las calles con el ICE no es una opinión, es un hecho, está presente, está pasando. La serie abre muchas preguntas sobre las personas condenadas injustamente por delitos que no han cometido, y cómo ese trauma puede cambiarles la vida para siempre.

En los momentos en que la cámara entra en la prisión, el idioma preponderante es el español, y de los tres hombres exonerados en la historia, uno es afroamericano y dos son latinos. Esta diversidad refleja la realidad actual y aporta una capa de crítica social. La directora y los guionistas han querido explorar la ambigüedad moral de todos los personajes.

Wilson, uno de los showrunners, afirma: La ambigüedad con la que se retrata a Max Cady esta vez, donde parece tanto víctima como verdugo, genera mucha conversación, pero también permite desviar el foco de atención hacia los otros personajes y su propia ambigüedad moral. ¿Qué hicieron? ¿Qué saben? ¿Hasta qué punto están implicados en la condena?

Adams, otra de las actrices, añade: Cada cual cree que puede estar haciendo algo incorrecto por la razón correcta y por un bien mayor. Así que, en realidad, en esta serie, quién se equivoca y quién tiene razón es muchas veces difuso. La serie promete ser un viaje intenso que combina el thriller psicológico con la crítica social.

Bardem, que también protagonizará próximamente una nueva película, se muestra satisfecho con el resultado: Cape Fear no es solo un remake, también consta de muchos aportes sociales en su interior. Sin duda, esta versión actualizada del clásico de John D. MacDonald busca no solo entretener, sino también hacer reflexionar sobre la justicia, la venganza y la redención. La fecha de estreno está prevista para el 26 de agosto, y la expectación es alta





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