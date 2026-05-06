Javier Bardem habla de su amor por Penélope Cruz: 'Es una mujer increíble y hermosa'

Javier Bardem rompe su silencio sobre su relación con Penélope Cruz en una entrevista para Variety, destacando su admiración por la actriz y su compromiso con la familia. La pareja, que se casó en 2010 y tiene dos hijos, está actualmente trabajando juntos en la película Bunker.

Javier Bardem y Penélope Cruz llevan más de dos décadas compartiendo su vida, desde que se conocieron en el rodaje de Jamón, jamón en 1992.

Aunque su relación profesional continuó en películas como Carne Trémula y Vicky, Cristina, Barcelona, fue en esta última donde el amor entre ellos trascendió la pantalla. En 2010, la pareja se casó en una íntima ceremonia en las Bahamas, en la casa de Johnny Depp, y desde entonces han construido una familia junto a sus dos hijos de 15 y 12 años.

Bardem, conocido por su discreción al hablar de su vida privada, ha roto su silencio en una reciente entrevista con Variety durante el Festival de Cannes. El actor, protagonista de El buen patrón, ha expresado su admiración por Cruz, destacando su bondad, belleza y la ausencia de malicia en su carácter.

'Es una mujer con la que me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad de estar al mismo tiempo, en el mismo lugar, en la vida', afirma Bardem. Además, el actor ha revelado que, a pesar de su éxito, lo que más valora es el tiempo con su familia.

'No tengo cláusulas en mi contrato que tengan que ver con caravanas más grandes o suites de lujo. Lo único que me importa es no estar más de dos semanas lejos de mi familia', confiesa. Actualmente, Bardem y Cruz están trabajando juntos en la película Bunker, dirigida por Florian Zeller, lo que les ha permitido pasar más tiempo en casa con sus hijos.

'Por una vez, sientes que tienes un trabajo normal. Te levantas, vas a trabajar y vuelves por la noche', comenta Bardem. La película explora la dinámica de un matrimonio y cómo la rutina puede afectar la conexión emocional entre las parejas.

'Es una historia preciosa que nos ayudará a ver las cosas con otra perspectiva', explica el actor. En su vida privada, la pareja evita mezclar el trabajo con su vida familiar.

'En casa, no hablamos mucho de trabajo. No tenemos pósteres, fotos ni nada que nos recuerde a qué nos dedicamos', dice Bardem. Sus amigos, como Julia Roberts, han destacado la calidez de su hogar, donde disfrutan de momentos simples como una paella los domingos. La relación de Bardem y Cruz es un ejemplo de cómo el amor y el respeto pueden perdurar a lo largo del tiempo, incluso en el exigente mundo del cine





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