Javier Bardem destaca en su discurso la conciencia creciente sobre injusticias y la postura de su madre respecto a Gaza

El actor Javier Bardem, durante un homenaje, recordó las manifestaciones de su madre contra el genocidio en Gaza y reflexionó sobre la mayor conciencia social ante injusticias. Subrayó que aunque expresar estas posturas conlleva riesgos, cada vez hay más apreciación de asuntos injustificables y se señala a quienes apoyan políticas de abuso de los Derechos Humanos.

El actor español Javier Bardem hizo referencia durante su discurso en un homenaje a la actitud de su madre frente al genocidio en Gaza, destacando que seguro que estaría contenta de que su hijo estuviera junto a las manos y los pies de Gregory Peck , en una mención poética y simbólica.

Recordó sus manifestaciones en contra del genocidio en Gaza y cómo mucha gente no contaba con que le hicieran un homenaje, teniendo en cuenta el mundo del cine. Comentó que hasta él mismo podía tener dudas, pero que cada vez hay más conciencia de asuntos que son injustificables, lo que está cambiando. Señaló que es verdad que hay que decirlo y, al decirlo, se corren riesgos.

Bardem levantó sus brazos hacia el cielo al hablar de gente muy poderosa en el sentido artístico y creativo de la industria, y para él era una forma de regalarles un poco de espectáculo. Reflexionó que ahora las personas que están apoyando políticas de abuso de los Derechos Humanos son las que están siendo señaladas





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