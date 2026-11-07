Javi Guerra lidera Behobia 20k con 26.000 corredores y apoyo de Joma

El segoviano Javi Guerra arranca como gran favorito en Behobia-Donostia con más de 26.000 inscritos. Joma despliega tecnología en el Kursaal para la carrera.

El palacio de congresos Kursaál se ha convertido en el epicentro absoluto de la clásica carrera de 20 kilómetros que se desarrollará en Donostia, un evento masivo en el que participarán más de 26.000 corredores. Este fin de semana, la ciudad acogará una de las pruebas más emblemáticas del atletismo, donde el fundista segoviano Javi Guerra se presenta como el principal favorito indiscutible para ganar.

La recogida de dorsales y la ambientación previa han transformado el lugar en un espacio de alta concentración deportiva. Miles de atletas acuden para empaparse del ambiente previo a la carrera dominical, marcando el comienzo oficial de la celebración que culminará con la llegada a la meta en la bahía donostiarra.

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Tecnología Joma en Feria del Corredor

La firma española Joma, actuando como patrocinador técnico oficial de la prueba, ha desplegado un imponente espacio comercial que ha acaparado todas las miradas de los asistentes en la Feria del Corredor. La marca toledana ha diseñado una tienda interactiva de grandes dimensiones donde exhibe un catálogo amplio que abarca desde camisetas técnicas y cortavientos hasta prendas térmicas y complementos de entrenamiento.

Estos productos están específicamente pensados para soportar las exigencias del clima otoñal propio de Donostia. La colección incluye elementos de alta tecnología diseñados para optimizar el rendimiento atlético bajo las condiciones meteorológicas típicas de la región vascofrancesa durante esta época del año.

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Innovación en calzado deportivo

El reclamo estrella del stand es una zapatilla especial con los tonos y la identidad visual de la prueba, atrayendo a centenares de atletas en busca del recuerdo definitivo antes de saltar al asfalto. La tecnología que nos da su consentimiento expreso para el uso de sus datos personales forma parte de la experiencia digital asociada a la marca durante la feria.

El corazón de esta zapatilla es su media suela, que combina dos densidades diferentes para lograr un equilibrio perfecto. En la zona del talón incorpora un compuesto material súper suave, ligero y reactivo que hace que los aterrizajes sean agradables y muy protegidos para el corredor.

En la parte delantera, un Phylon de mayor densidad se encarga de dar estabilidad y proporcionar un despegue más firme y dinámico cuando se decide correr rápido. Esta construcción busca maximizar la eficiencia energética durante los kilómetros finales de la competencia.

Sujeción y tracción superior

La parte superior de la calzado utiliza un termosellado que abraza el pie ofreciendo buena sujeción sin añadir peso extra ni costuras innecesarias. Esta técnica de fabricación reduce la fricción interna y mejora la comodidad durante el esfuerzo físico prolongado.

La suela está fabricada con un caucho de alta resistencia a la abrasión del asfalto. Cuenta con un diseño de pequeños tacos que mejora considerablemente la tracción en terrenos mixtos, asegurando un agarre seguro incluso en superficies húmedas o irregulares.

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Javi Guerra busca la victoria en Behobia

El fundista segoviano, cuatro veces campeón de España de maratón y otras tantas de medio maratón, parte como el principal favorito para cruzar en primer lugar la meta en la prueba de ruta en su categoría máster. Guerra llega con un objetivo nítido: inscribir su nombre en el palmarés de la mítica prueba.

A pesar de su dilatada trayectoria en grandes campeonatos internacionales y maratones de primer nivel mundial, la clásica guipuzcoana representa uno de esos trofeos con aura mística que todo corredor de fondo anhela tener en sus vitrinas. La importancia histórica del evento motiva la preparación específica del atleta.

Preparación física y ambiente de carrera

Para conseguir el éxito, ha renunciado a participar en la primera parte de la temporada de campo a través para llegar en condiciones óptimas a Behobia. Esta estrategia de tapering busca eliminar la fatiga acumulada y maximizar la forma física en el momento exacto de la competición.

El duelo contra el crono y el trazado estará respaldado por los más altos niveles de competición y por los miles de aficionados que abarrotarán las cunetas. El espectáculo técnico de Joma en el Kursaál y la pugna deportiva de Javi Guerra en el asfalto prometen rubricar otra edición para la historia del atletismo español.