Jaume Vidal: El héroe anónimo que salvó el Guernica de Picasso

Una entrevista redescubre la figura crucial de Jaume Vidal, el catalán que preparó el lienzo y los materiales para el Guernica, garantizando su conservación y salvaguardando el legado de Picasso para la posteridad. Su labor, a menudo olvidada, fue fundamental para la integridad de la icónica obra maestra, tanto en su creación como en su posterior traslado y conservación.

A un español cuyo nombre no suele aparecer en los archivos históricos le debemos que el Guernica siga conservándose en relativo buen estado. Cuando la crítica de arte María Fortunata Prieto Barral entrevistó a este desconocido compatriota, el icono del siglo XX de Pablo Picasso , símbolo universal de la barbarie de la guerra, también era objeto de polémica, como hoy en día.

En 1977, el debate giraba en torno al traslado de esta obra monumental desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York a Madrid. Sin embargo, esa disputa de entonces, similar a la actual batalla sobre su posible préstamo al País Vasco, tal vez nunca se habría podido plantear, a juicio de la colaboradora de este periódico, si el avispado Jaume Vidal no hubiera pensado sensatamente por su cuenta. Este catalán, que se consideraba a sí mismo como un hombre 'recriado en Montparnasse', trabajó en la prestigiosa casa Castelucho, uno de los proveedores parisinos más acreditados de materiales para artistas. Fue precisamente él quien preparó la tela sobre la que Pablo Picasso pintó su famoso cuadro en la primavera de 1937, por encargo del Gobierno de la República Española. Prieto lo describió de forma memorable como 'el hombre que hizo esperar a Picasso'. Y es que tuvo al célebre pintor aguardando con impaciencia contenida más de tres horas mientras Vidal montaba meticulosamente la tela de 8 por 3,50 metros en el bastidor y la sujetaba firmemente a una viga del techo. La maniobra no fue precisamente sencilla. Debido a la limitada altura del taller, fue necesario colocar el inmenso lienzo en un plano inclinado desde el suelo. En la imagen se puede apreciar el Guernica y a Picasso en pleno proceso creativo, así como un detalle de la entrevista a Jaume Vidal que fue publicada en ABC. Vidal recordaba vívidamente aquella mañana. Llegó temprano al estudio de la rue des Grands Augustins con el enorme rollo de tela encargado, y se encontró a Picasso visiblemente alterado. 'Pero, ¿dónde está la tela?', le preguntó el genio malagueño con impaciencia. A lo que Vidal replicó con una calma inusitada: 'Aquí, enrollada… ¡No pensaría usted, señor Picasso, que le iba a traer ya montado un bastidor de ese tamaño! Ahora mismo se lo preparo como es debido'. A pesar de haber pasado cuarenta años, este especialista en materiales recordaba con nitidez la escena de la desesperación del artista, quien se 'piafaba y se revolvía como una fiera enjaulada' entre los bocetos que cubrían el suelo como un fabuloso rompecabezas. Tampoco se había borrado de su mente la exclamación, casi indignada, de Picasso ante la tela: '¿Qué has puesto aquí, Jaume? ¡Este no es el lienzo de costumbre!'. Vidal, con una audacia sorprendente, se atrevió a contestarle: 'No. Este es lienzo de verdad. Es tela de lino. Para un cuadro tan grande no resistiría la tela mala de algodón. Y debería usted emplear colores mejores que esos…', le indicó este empleado del taller que le suministraba las pinturas al artista. El Guernica también le quitó el sueño a Vidal una vez terminado. Fue el encargado de enrollar la obra con sumo cuidado y colocarla en el pabellón español de la Exposición Internacional de París. En aquel momento, no tenía la certeza de que la pintura soportara bien el traslado. 'Te juro que el negro empezaba a descascarillarse, como yo le había prevenido', recordaba Vidal. Sin embargo, el pintor nunca más se preocupó por el estado del cuadro, ni siquiera respondió cuando le avisaron desde Nueva York de que era necesario un retoque. Era como si el Guernica, tras la fiebre creativa con la que fue pintado, ya no le importara nada a Picasso. Este experto en materiales rememoraba la intensidad de la fiebre creativa del artista, una intensidad que nunca antes había presenciado. Picasso, a pesar de su aparente desinterés posterior, sí se preocupó por el futuro de su obra. En 1958, ante el deterioro que ya mostraba a causa de sus numerosos viajes por todo el mundo, dio instrucciones precisas para que no se moviera del MoMA hasta su traslado definitivo a España. Este traslado finalmente se materializó en 1981. Con medidas de seguridad extremas, la obra fue llevada hasta el Casón del Buen Retiro y, en 1992, encontró su hogar definitivo en el Museo Reina Sofía, donde descansa desde entonces de tanto ajetreo. Un exhaustivo estudio posterior ha aconsejado que no vuelva a ser movido de su ubicación actual, dado su delicado estado. Aun con las importantes restauraciones a las que ha sido sometido el cuadro a lo largo de los años, es imposible saber cómo se encontraría hoy de no haber estado al quite, en el momento mismo de su gestación –como bien decía María Fortunata Prieto–, el prudente y sagaz Jaume Vidal





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