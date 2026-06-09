Jasper Johns en el Guggenheim Bilbao: una retrospectiva esencial del arte contemporáneo

Pintar es extrañarse en un procedimiento de anamnesis para recrear lo vivido y darle una forma nueva. Esta idea resume la poética de Jasper Johns , el gran artista estadounidense cuya retrospectiva se presenta en el Museo Guggenheim Bilbao , comisariada por Enrique Juncosa y patrocinada por la Fundación BBVA.

La exposición, abierta hasta el 12 de octubre, recorre más de seis décadas de una trayectoria que ha marcado un hito en el arte contemporáneo. Johns, conocido por su rechazo al expresionismo abstracto imperante en los años cincuenta, propone una pintura que no busca representar sentimientos ni establecer una identidad directa entre el artista y la obra.

En su lugar, juega con signos, símbolos y objetos cotidianos para explorar la tensión entre la representación y la realidad, entre lo familiar y lo extraño. Sus motivos recurrentes -banderas, dianas, mapas, números- se convierten en vehículos de una indagación semiótica que desvela la ambigüedad del significado.

La muestra incluye obras emblemáticas como 'Flag' (1954-1955), donde la bandera estadounidense pierde su carga patriótica al ser reinterpretada con colores arbitrarios, o 'Target with Plaster Casts' (1955), que yuxtapone la diana con objetos corporales, creando una tensión entre lo abstracto y lo literal. La exposición también destaca por su cuidada selección de pinturas, esculturas y obra gráfica, que evidencian la consistencia y la evolución de un artista que ha sabido mantenerse fiel a su poética sin caer en la repetición.

Una de las piezas más impactantes es 'According to What' (1964), un gran lienzo que incorpora un retrovisor, una linterna y un autorretrato sobre un plato de porcelana, combinando elementos de la cultura popular con referencias autobiográficas. La retrospectiva no solo celebra la maestría técnica de Johns, sino también su capacidad para desafiar las convenciones artísticas y abrir nuevas vías de expresión.

Es, sin duda, un acontecimiento imprescindible para los amantes del arte contemporáneo, ofrecido en un contexto -el Guggenheim Bilbao- que realza la potencia visual y conceptual de la obra. La exposición cuenta con el patrocinio de la Fundación BBVA, que reafirma su compromiso con la difusión cultural de primer nivel.

No se trata de una muestra más: es una oportunidad única para sumergirse en el universo de un creador que ha sabido hacer de la pintura un espacio de reflexión y asombro





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