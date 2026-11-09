Jason Hribal: Los animales son trabajadores asalariados invisibles

El libro de Jason Hribal demuestra que los animales no humanos han sido mano de obra clave. Una tesis sobre explotación laboral que redefine la historia económica.

El académico Jason Hribal ha posicionado a los animales no humanos en el centro del análisis de la clase trabajadora con su obra 'Los animales son parte de la clase trabajadora', recientemente editada en castellano por ochodoscuatro ediciones. Esta publicación desafía la narrativa tradicional sobre la economía y el trabajo al demostrar que estos seres no han sido meramente víctimas pasivas o propiedad estática, sino productores activos que sostienen la estructura mundial mediante su labor.

La imagen de Turín y el reconocimiento de la injusticia

La tesis de Hribal se apoya en una referencia histórica potente que sitúa en enero de 1889 la famosa escena de Friedrich Nietzsche en Turín. En aquella ocasión, el filósofo alemán observó a un caballo siendo azotado en medio de la calle pública, reagrupándose en un abrazo con el animal y rompiendo a llorar ante tal injusticia.

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Aunque la historiografía suele interpretar este episodio como el colapso mental del pensador alemán antes de once años de silencio, Hribal lo reinterpreta como el momento preciso en que se reconoce a otro ser viviente que padece un maltrato sistemático. Este acto de empatía radical sirve de punto de partida para trasladar la lucha por los derechos al terreno áspero de la historia económica y social.

La invisibilidad de la mano de obra animal en la historia

La obra de Jason Hribal expone lo que la historia del trabajo ha ocultado deliberadamente: los animales han producido, resistido y mantenido el mundo sin recibir un salario por su esfuerzo. Esta constatación devuelve a los seres no humanos al núcleo del debate sobre la explotación laboral y obliga a replantear las fronteras de la clase trabajadora.

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El autor argumenta que ha sido extremadamente cómodo para el análisis económico clásico excluir a los animales de las fórmulas de producción y resistencia. Al ignorar su contribución, se ha construido una narrativa histórica incompleta que invisibiliza el volumen de trabajo realizado por especies diferentes a la humana en la construcción de la economía moderna.

La huelga general y la actualidad de la protesta animal

En el contexto actual, coincidiendo con la celebración de una huelga general donde la clase trabajadora humana ocupa las calles para defender sus derechos, el libro cobra una relevancia especial. La publicación, disponible de forma gratuita a través de ochodoscuatro ediciones, invita a recuperar una tesis que sigue resultando incómoda para las estructuras de poder establecidas.

El blog 'El caballo de Nietzsche' en elDiario.es, espacio dedicado a la defensa de los derechos animales, presenta esta obra recordando que los animales no humanos son individuos que sienten y no objetos. Esta perspectiva subraya que la vulneración permanente de sus derechos por razón de su especie es un problema estructural que requiere una atención política y académica urgente.

Reconfiguración del análisis de clase y compromiso ético

Al reclamar el lugar central de los animales en el análisis de clase, Jason Hribal plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del trabajo y la explotación. Su libro no solo documenta el pasado, sino que ofrece una herramienta crítica para entender las dinámicas de poder actuales, donde la producción depende intrínsecamente de la fuerza de trabajo de múltiples especies.