Japonés incluirá a Yuto Nagatomo y buscará superar la barrera de los octavos de final en la Copa Mundial 2026.

La selección de Japón, que ha sido una de las más esperadas en la Copa Mundial en las últimas década, ha dado a conocer su lista de convocados para la justa cara a la fecha, que se disputará en 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. La ausencia de Kaoru Mitoma ha sido la noticia más resaltante, ya que será la primera vez que el equipo dirigido actualmente por Hajime Moriyasu será sin su plantel ofensivo estrella en cualquiera de las últimas tres Copas del Mundo. Pese a esta ausencia, la escuadra nipona saldrá a la cita con una base fuerte, formada por futbolistas que militan en las ligas de élite de Europa.

La selección de Japón ya dio a conocer su lista de convocados para la Copa Mundial 2026 y una de las noticias que más llamó la atención fue la ausencia de Kaoru Mitoma .

El jugador del Brighton de la Premier League ha sido uno de los futbolistas más importantes y desequilibrantes del conjunto asiático en los últimos años. El atacante quedó fuera por lesión, por lo que se convirtió en la principal baja del equipo que dirige Hajime Moriyasu. Pese a esta ausencia sensible, Japón mantiene una plantilla competitiva que ya tiene su base en ligas europeas.

Esto indica que su crecimiento ha sido meteórico en este siglo y que quedaron en el pasado los tiempos donde su plantel, en su mayoría, era conformado por jugadores de la liga local. Por lo tanto, la escuadra nipona llegará al Mundial con una base sólida de futbolistas que militan en ligas de alto nivel y con la intención de superar, por primera vez en su historia, la barrera de los octavos de final.

Desde su debut mundialista en Francia 1998, Japón no ha faltado a ninguna Copa del Mundo y ya suma ocho clasificaciones consecutivas rumbo a la edición de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá





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