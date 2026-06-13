Japón propondrá reserva común de minerales críticos en cumbre del G7

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunció que su país buscará establecer reservas coordinadas de minerales críticos durante la cumbre del G7 en Francia, en un contexto de dependence de China para las tierras raras y preocupaciones por la seguridad del suministro energético.

Japón propondrá durante la cumbre del G7, que se celebrará entre el lunes y el miércoles en Évian, Francia, la creación de una reserva común de minerales críticos .

Así lo anunció este sábado la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, antes de emprender su viaje a Europa. La propuesta japonesa busca establecer "un concepto de reservas coordinadas conjuntas que involucre la coordinación mutua de los sistemas de cada país". Este plan se inscribe en los esfuerzos sostenidos de Tokio por diversificar sus fuentes de suministro de minerales críticos, especialmente de tierras raras.

Estos 17 elementos metálicos son fundamentales para la fabricación de tecnologías clave como motores de vehículos eléctricos y aerogeneradores. En los últimos meses, Japón ha firmado acuerdos de suministro con naciones como Australia y Francia, y ha iniciado un estudio para extraer tierras raras de un yacimiento marino cerca de la isla Minamitori, un territorio deshabitado en el Pacífico bajo administración japonesa.

China, con quien Japón mantiene una disputa diplomática desde noviembre pasado relacionada con Taiwán, posee aproximadamente el 49% de las reservas globales de tierras raras y controla alrededor del 90% de la capacidad mundial de procesamiento y refinado de estos minerales. Además de la iniciativa sobre reservas, la primera ministra Takaichi tiene previsto abordar en la cumbre los riesgos de interrupciones en el suministro de crudo en Asia debido al bloqueo del estrecho de Ormuz.

Previamente a la reunión del G7 en Francia, Takaichi realizará una gira por el Reino Unido e Italia, donde se reunirá con sus homólogos para discutir temas como los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, así como la situación estratégica en la región del Indopacífico





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

G7 Japón Minerales Críticos Tierras Raras China Suministro Sanae Takaichi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Burger King Francia se rinde al ritual de comer pizza durante un partido de fútbol y adapta sus 'baby burgers'Creada por la agencia Buzzman, la campaña toma prestada alguna que otra idea del icónico “Whassup?” de Budweiser.

Read more »

Alemania busca liderar un proyecto de avión de combate tras abandonar a FranciaEl Gobierno de Friedrich Merz ha dado a entender que Alemania buscará liderar los esfuerzos para desarrollar un caza de nueva generación tras retirarse de un proyecto conjunto...

Read more »

Alemania busca liderar un proyecto de avión de combate tras abandonar a FranciaEl Gobierno de Friedrich Merz ha dado a entender que Alemania buscará liderar los esfuerzos para desarrollar un caza de nueva generación tras retirarse de un proyecto conjunto...

Read more »

Jordi Cañas (The Grey): “Francia y Alemania ganarán la reforma del mercado europeo si España no define una posición propia”“Las decisiones que se tomen ahora van a definir el reparto de oportunidades industriales durante las próximas décadas”, advierte.

Read more »