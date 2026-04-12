Jannik Sinner conquista Montecarlo y destrona a Alcaraz del número uno

El tenista italiano Jannik Sinner se corona campeón del Masters 1.000 de Montecarlo, derrotando a Carlos Alcaraz y asegurando el número uno del mundo. Un triunfo histórico que consolida su dominio en el circuito y su impresionante racha de victorias.

Redacción deportiva (EFE).- El tenista italiano Jannik Sinner ha conquistado el título más relevante de su carrera en tierra batida, el prestigioso Masters 1.000 de Montecarlo, arrebatándole la corona al español Carlos Alcaraz , quien también perdió el codiciado trono del número uno del mundo. La victoria de Sinner se concretó con un marcador de 7-6 (5) y 6-3, sellando así el primer enfrentamiento directo entre los dos jugadores más destacados del planeta.

Este triunfo representa el tercer título Masters 1.000 consecutivo para el tenista de San Cándido, sumando a sus logros previos en Indian Wells y Miami, y el octavo en total de esta categoría a lo largo de su trayectoria profesional. Sinner necesitó dos horas y cuarto para doblegar a Alcaraz, sumando su séptima victoria en diecisiete enfrentamientos directos. Con este triunfo, el italiano ascenderá al número uno del ranking mundial este lunes, iniciando su semana número 67 en la cima y rompiendo el empate que mantenía con el tenista murciano, quien lideró el ranking durante 66 semanas. Sinner, visiblemente emocionado, reconoció la magnitud de este triunfo, especialmente por significar su regreso al primer puesto del ranking y por tratarse del título más importante de su carrera sobre tierra batida. \El flamante número uno del mundo enfatizó las condiciones desafiantes del partido, marcadas por el viento. “Había algo de viento, una brisa ligera, condiciones diferentes a las que hemos tenido a lo largo del torneo”, explicó. “El resultado es increíble. Volver al número 1 significa mucho para mí... Estoy muy feliz de ganar un título importante en esta superficie; nunca lo había logrado antes y significa mucho para mí”, insistió Sinner, quien ha mantenido una trayectoria impecable desde que inició su racha triunfal en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, torneos que también conquistó. Sinner destacó la importancia de su juego al resto y su capacidad para presionar a Alcaraz. “Me sentí cerca en los juegos que estaba al resto y sentí también que las pelotas nuevas me ayudaron. El cambio de pelota se produjo con el marcador 2-1, y simplemente intenté mantenerme concentrado”, reveló Sinner, quien iniciará su semana 67 como número uno este lunes. “Intenté seguir presionando. Me sentía un poco cansado, así que intenté mantener la mentalidad correcta, por lo que tener este trofeo significa mucho para mí”, añadió el tenista italiano, quien se une a Novak Djokovic y Rafael Nadal, once veces campeón en Montecarlo, como los únicos tres jugadores en la historia en ganar cuatro títulos consecutivos Masters 1000. \El impresionante desempeño de Sinner se refleja en su racha de victorias, ya que no cedió ni un solo set en su camino hacia los títulos Masters 1000 de París, Indian Wells y Miami, convirtiéndose en el primer hombre en lograr el “Sunshine Double” (Indian Wells, Miami) sin perder un set. Además, el segundo cabeza de serie ha ganado sus últimos 17 partidos y acumula una racha de 22 victorias consecutivas en torneos Masters 1000. La última vez que sufrió una derrota a este nivel fue en Shanghái en octubre, cuando se retiró contra el neerlandés Tallon Griekspoor. El enfrentamiento contra Alcaraz fue el primero entre ambos desde noviembre, cuando Sinner se impuso en la final de las Finales ATP. Con esta victoria, obtenida en dos horas y quince minutos, el italiano se convirtió en el segundo jugador, junto con Djokovic en el 2015, en ganar Indian Wells, Miami y Montecarlo consecutivamente, consolidando su dominio en el circuito y marcando un hito en su exitosa carrera





EFEnoticias / 🏆 35. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jannik Sinner Carlos Alcaraz Masters 1000 Montecarlo Tenis Ranking ATP

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alcaraz avanza a semifinales en Montecarlo y elogia a SinnerCarlos Alcaraz se clasifica para las semifinales del Masters 1.000 de Montecarlo tras vencer a Alexandr Bublik. Además, el tenista español elogia a Jannik Sinner, destacando aspectos de su juego que le gustaría mejorar.

Read more »

Alcaraz avanza a la final de Montecarlo y se enfrentará a SinnerCarlos Alcaraz, número uno del mundo, alcanza la final del Masters 1.000 de Montecarlo tras vencer a Valentin Vacherot. Se enfrentará a Jannik Sinner en una reedición de la final de Roland Garros, demostrando su superioridad en la tierra batida.

Read more »

Jannik Sinner: Hora y dónde ver la final del Masters 1.000 de Montecarlo en directoEl Masters monegasco acoge el primer duelo entre Alcaraz y Sinner en 2026. El título y el número 1 están en juego. Horario y dónde ver la final del Masters de Montecarlo.

Read more »

Alcaraz y Sinner se enfrentan en Montecarlo por el título y el número uno del mundoLa final del Masters 1000 de Montecarlo enfrenta a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en una batalla por el título y el liderazgo del ranking mundial, en su primer duelo de 2026.

Read more »

Jannik Sinner, en directo hoy la final del Masters 1000 de MontecarloSigue en directo hoy el partido de tenis Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, final del ATP Masters 1000 de Montecarlo 2026, desde la pista central Rainier III.

Read more »

Sinner Destrona a Alcaraz en Montecarlo y se Corona Número Uno del MundoJannik Sinner venció a Carlos Alcaraz en la final del Masters 1.000 de Montecarlo, asegurando el número uno del mundo y extendiendo su racha de victorias. El partido, con un marcador de 7-6 y 6-3, demostró la superioridad del italiano, a pesar de los esfuerzos del tenista español.

Read more »