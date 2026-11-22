Léa Seydoux celebra que Denis Villeneuve dirija el nuevo James Bond con Robert Pattinson, pese a su distancia con la saga tras la venta de los derechos del personaje.

La actriz Léa Seydoux se mostró optimista sobre el próximo film de James Bond, que estará protagonizado por Robert Pattinson y dirigido por Denis Villeneuve. Según sus declaraciones, pese a los cambios que atraviesa la franquicia, la película 'será cine'. Seydoux, que participó en Spectre, expresó su confianza en la calidad del proyecto aunque mantiene una postura distante respecto al rumbo de la saga.

El anuncio llegó tras un proceso de casting largo y complejo. La producción tuvo que gestionar la salida del intérprete que dejó el papel de 007 hace ya un lustro, es decir, hace cinco años, y al mismo tiempo la adquisición de los derechos del personaje por parte de Amazon. Los productores históricos de la franquicia fueron reemplazados en ese proceso, un cambio que ha generado inquietud entre algunos aficionados y profesionales del sector.

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Cómo se produjo el cambio de control de la saga Bond

La adquisición de los derechos de James Bond por parte de Amazon fue el factor que obligó a despedirse del personaje tal como se conocía hasta ahora. Los productores históricos dejaron de liderar la franquicia, y el relevo se hizo con nombres de gran prestigio en el cine, como Denis Villeneuve y Robert Pattinson.

Según la información disponible, la presencia de Amazon en la operación sigue siendo motivo de alarma para algunas personas vinculadas a la saga. Aun así, la elección de un director de la trayectoria de Villeneuve sirve para transmitir confianza sobre el futuro de la franquicia.

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Léa Seydoux se muestra indiferente ante el futuro de la saga

Léa Seydoux dejó claro que no le preocupa demasiado el futuro de la saga. Durante la misma semana en que se conoció el nombre de Robert Pattinson, le preguntaron quién podría ser una buena chica Bond en las siguientes películas, y su respuesta fue cortante: 'De verdad, no me importa, chicos. ¿Por qué a vosotros sí?'.

La actriz también subrayó el alejamiento de los creativos originales, un factor que considera determinante en la nueva etapa. Aunque no se conoce todavía qué actriz acompañaría a Pattinson en el próximo film, Seydoux parece mostrarse poco interesada en ese aspecto del reparto.

Sin embargo, Seydoux reconoció que le entristeció enterarse de la venta de la franquicia. Después, al conocer que Villeneuve sería el director, cambió de opinión y pensó que, al menos, el proyecto quedaba en manos de alguien de calidad.

Qué significa el nuevo Bond para el público y la franquicia

Para los espectadores, el nuevo film de James Bond marca un cambio de etapa con un director y un protagonista de perfil internacional. La apuesta por Denis Villeneuve busca reforzar la credibilidad de la saga tras la llegada de Amazon como nuevo referente de los derechos del personaje.

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La película protagonizada por Robert Pattinson aún no tiene fecha de estreno confirmada en la información disponible, por lo que el público deberá seguir el avance del proyecto a medida que se anuncien detalles oficiales sobre el reparto y la producción.