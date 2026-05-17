JAMES BLAIR, SUBSECRETERÍA GENERAL DE LA CASA BLANCA, EMPALMA ALICABAJADORES DE LAS PRIMARIAS DE INDIANA

Blair, subsecretario general de la Casa Blanca, está a punto de asumir el liderazgo de los esfuerzos del Partido Republicano por defender sus mayorías en el Congreso. El joven político, conocido por su influencia y temido por sus colegas e incluso por sus amigos, está detrás de un plan para intentar mantener las controladoras mayoría de los republicanos basado en una profunda investigación y análisis de datos.

CNN — James Blair tiene seis meses para defender el poder republicano en el Congreso, pero primero necesitaba enviar un mensaje a su partido. Blair, subsecretario general de la Casa Blanca, pasó semanas tramando cómo aplastar a un grupo de legisladores republicanos de Indiana que desafiaron las exigencias del presidente de un mapa electoral más favorable para el Congreso.

Él mismo ayudó a reclutar y evaluar a sus oponentes en las primarias, al tiempo que diseñaba una estrategia destinada a acabar con sus carreras políticas. La noche en que cinco de esos republicanos que se resistían cayeron este mes, subió un gif de Russell Crowe en “Gladiator” a X donde el personaje se golpeó el pecho y decía: ‘¿No están entretenidos?

’ ‘A veces puedes votar según tu conciencia, otras veces tienes que votar con el jefe’, le dijo Blair a CNN al día siguiente de las primarias de Indiana, en referencia al presidente Donald Trump.

‘Y él decide cuándo es eso, porque es el líder electo del partido. Mi trabajo es implementarlo’. Los candidatos a la gobernación de California, Xavier Becerra y Katie Porter, saludan a los miembros del sindicato en el Foro de Candidatos a Gobernador de 2026 en Los Ángeles el 10 de enero





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