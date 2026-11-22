Jamal Zougam, condenado por el 11-M, escribe a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo pidiendo salir del primer grado penitenciario y apelando a su inocencia.

Jamal Zougam, condenado por los atentados del 11 de marzo de 2004, ha dirigido cartas a los líderes políticos Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para reiterar su inocencia y solicitar su traslado del primer grado penitenciario tras más de dos décadas en régimen cerrado. Este reclamo llega en vísperas de un periodo electoral, coincidiendo con el aniversario de las explosiones en Madrid que causaron las mayores víctimas mortales en la historia democrática de España.

Apelación a la empatía política y jurídica

En su misiva enviada al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el recluso hace referencia explícita a las declaraciones públicas realizadas por el mandatario sobre los procedimientos judiciales contra su esposa y su hermano, a quienes calificó como víctimas de la Justicia. Zougam utiliza este argumento para solicitar empatía hacia su propia situación, planteando una comparación directa con el tratamiento que recibe la población reclusa vinculada a ETA, quienes han disfrutado progresivamente de permisos y grados de semilibertad. El interno cuestiona la lógica del sistema actual al señalar que, mientras la mayoría de los condenados por cualquier delito se encuentran en módulos ordinarios o segundos grados, él permanece aislado en el nivel más restrictivo disponible en las cárceles españolas desde su detención.

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Denuncia de falsa identidad y pruebas científicas

El núcleo de la petición de Zougam se sustenta en la afirmación de que su condena se basó exclusivamente en testimonios falsos, negando cualquier vínculo con la célula yihadista responsable de los ataques. En un escrito formal presentado ante Instituciones Penitenciarias, el marroí rechaza explícitamente la violencia yihadista, aunque sostiene que las pruebas presentadas en el juicio fueron manipuladas. Zougam mantiene que nunca estuvo involucrado en la preparación de los artefactos explosivos en Morata de Tajuña ni en la célula de Leganés donde se refugiaron los atacantes. Su defensa histórica ha insistido en que no existe ni una sola huella dactilar, biológica o telefónica que lo vincule directamente con la escena del crimen o con la coordinación de los atentados del 11 de marzo de 2004.

Controversia sobre el testimonio de testigos rumanas

Una de las piedras angulares de la alegación de injusticia recae sobre la declaración de testigos rumanas, quienes identificaron a Zougam como parte del grupo terrorista. Juan José Gómez Bermúdez, quien fungió como abogado defensor durante el juicio original, ha calificado públicamente estas declaraciones como inconsistentes e inverosímiles, destacando que uno de los reconocimientos occurred más de doce meses después de los ataques, lo cual complica la fiabilidad visual. Bermúdez argumenta que demostrar el delito de falso testimonio requiere probar que las testigas mintieron a sabiendas, un obstáculo procesal que impidió hasta la fecha un recurso de revisión exitoso que pudiera revocar la sentencia condenatoria de 42.917 años de prisión impuesta al titular del locutorio de Lavapiés.

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Situación carcelaria y coartada familiar

Además de las dudas sobre la evidencia forense, Zougam presenta una coartada sólida respaldada por su entorno familiar cercano. Su hermana y su hermano ratificaron que, en la mañana del 11 de marzo, él estaba durmiendo en su vivienda y no participó en los viajes a bordo de los trenes afectados por las mochilas explosivas. Esta afirmación familiar contrasta con la narrativa de la acusación y constituye un punto fundamental en su reclamo de revisión. Por otro lado, el recluso señala problemas de salud asociados a su entorno penitenciario actual, mencionando específicamente el empeoramiento de la artrosis en sus articulaciones debido a la humedad excesiva en sus celdas, lo que añade una dimensión humanitaria y médica a su solicitud de cambio de régimen.

Crítica a la responsabilidad política y futura

En sus comunicaciones dirigidas a ambas partes políticas, Zougam no solo pide justicia para sí, sino que también atribuye responsabilidad política al actual Ejecutivo por no actuar ante lo que él percibe como un gran escándalo judicial. A Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, le reprocha haber utilizado su condena para justificar la victoria electoral de su formación y criticar la pérdida de poder del PSOE. La petición final incluye un llamamiento directo a la humanidad, la verdad y la justicia, instando a los líderes a tomar medidas que permitan su salida del primer grado o su revisión procesal, antes de cerrar sus cartas con deseos de éxito electoral, marcando así la conexión entre su caso personal y el ciclo democrático español.