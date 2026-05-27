Jaime Siles gana el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

El poeta español Jaime Siles ha sido galardonado con el XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, dotado con 42.100 euros, por su trayectoria poética que indaga en la identidad humana mediante la palabra.

El poeta español Jaime Siles ha sido galardonado con el XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana , dotado con 42.100 euros. El jurado, presidido por Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional, destacó su capacidad para indagar con la palabra en la identidad humana, reuniendo lo abstracto y lo sensorial con una expresión cercana al discurso científico.

El fallo, alcanzado por mayoría, subrayó que su obra representa la experiencia poética en el margen de la reflexión filosófica y la poesía de pensamiento crítico, y que su poesía muestra una profunda relación con todos los aspectos de la naturaleza humana. Este año se recibieron 65 candidaturas de 15 nacionalidades. Jaime Siles es uno de los poetas más prestigiosos de la generación española de los setenta.

Ha sido reconocido con el Premio Nacional de Literatura y el Premio Internacional Generación del 27. Su obra abarca tanto la poesía como la reflexión filosófica y literaria. Entre sus libros destacan títulos como El galardón (aunque el título original no es ese, se refiere a su obra en general).

Su poesía se caracteriza por una raíz clásica grecolatina, donde la Antigüedad no es un ornamento sino una manera de ver el mundo, según destacó la poeta y portavoz del jurado, Raquel Lanseros. Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca, señaló que Siles es uno de los poetas más destacados de la poesía española contemporánea.

El premio conlleva la edición de un poemario antológico, jornadas académicas y un estudio de su obra a cargo de un profesor de la Universidad de Salamanca. Este galardón ha sido concedido anteriormente a grandes voces de la poesía en lengua española y portuguesa, sumando 34 premiados en total, entre ellos Gioconda Belli, José Hierro, Mario Benedetti, Joan Margarit, Piedad Bonnett o Luis Alberto de Cuenca, quien fue premiado en 2025.

La ceremonia de entrega se celebrará próximamente en el Palacio Real de Madrid, consolidando este premio como el más importante en el ámbito de la poesía iberoamericana





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