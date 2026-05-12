Jaime Prous, Architect and City Explorer

Jaime Prous, un empedernido urbano devoto de los paseos escrutadores y la exploración de historias en las calles de Barcelona, es un arquitecto joven y entusiasta que ha construido su propio estudio después de años en un despacho mediana. Su pasión por la arquitectura es impulsada por la influencia del famoso arquitecto Gaudí y su experiencia en la imprenta familiar. Ahora, alinea su estudio en terreno de los padres de su pareja mientras explora cada esquina de Gràcia en busca de historias y conexiones.

Jaime Prous, estudiante de arquitectura, vive en Gràcia y mantiene su toque urbano, descubriendo historias en cada esquina. Su razón para elegir la carrera de arquitectura es la influencia del arquitecto Gaudí y la imprenta en su familia.

Después de investigar en periódicos y revistas sobre el mundo del diseño, arte y arquitectura, descubrió su pasión por la profesión. Ahora es dueño de su propio estudio, Jaime Prous Architects. Un ejemplo de sus viviendas son las 23 viviendas del proyecto L'Alzina





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