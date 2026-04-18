Jaime Lorente se casa en el histórico Castillo de Batres

El actor de La Casa de Papel, Jaime Lorente, contrajo matrimonio con Marta Goenaga en el emblemático Castillo de Batres, una fortaleza renacentista a las afueras de Madrid. El evento se celebró en un entorno de gran valor histórico y natural, conocido por su belleza arquitectónica y su vinculación con la literatura española.

El pasado 7 de junio de 2025 marcó un hito en la vida del actor Jaime Lorente , conocido por su papel en La Casa de Papel. A sus 34 años, el intérprete contrajo matrimonio con Marta Goenaga , estilista de 32 años y compañera sentimental de hace tiempo, con quien ya ha formado una familia.

La elección del lugar para la ceremonia fue tan especial como el evento en sí: el Castillo de Batres, una imponente fortaleza renacentista situada en las afueras de Madrid. Este enclave, cargado de historia y simbolismo, no solo ofrece una belleza arquitectónica singular, sino que también se caracteriza por su entorno natural privilegiado, lejos del bullicio mediático y propicio para la intimidad que una ocasión así amerita. El Castillo de Batres, con su aura de tradición y patrimonio, proporcionó el escenario perfecto para que Lorente y Goenaga unieran sus vidas.

El municipio de Batres, que albergó esta significativa celebración, es en sí mismo un destino de gran interés. Ubicado al sur de la Comunidad de Madrid, cerca de la frontera con la provincia de Toledo, Batres es una localidad de unos 2.000 habitantes que conserva el encanto de los pueblos tranquilos, ofreciendo un ritmo de vida pausado y una conexión profunda con la naturaleza. A tan solo 44 kilómetros de la capital, este enclave funciona como un oasis de serenidad para quienes buscan escapar de la agitación urbana. La protección de aproximadamente el 75% de su territorio dentro del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama subraya su valor ecológico, convirtiéndolo en un santuario para la biodiversidad. El río Guadarrama, al serpentear por el municipio, crea paisajes que se entrelazan con cárcavas de arcilla erosionada y extensos encinares, atrayendo a numerosos excursionistas deseosos de desconectar en entornos naturales cercanos a Madrid.

Esta rica biodiversidad se complementa con la profunda huella histórica que atesora Batres. La relevancia histórica de Batres se remonta a su consideración como 'Villa Inmemorial' y su papel estratégico como Casa-fuerte de Batres. Construida entre los siglos XV y XVI, esta edificación destaca por una fusión única de arquitectura militar y palaciega. A diferencia de otras fortalezas defensivas, el Castillo de Batres incorpora elementos renacentistas que lo transforman en una elegante residencia señorial. Su conexión con la literatura española es otro de sus atributos más fascinantes; se cree que el renombrado poeta Garcilaso de la Vega pasó temporadas significativas entre sus muros, encontrando en la tranquilidad del lugar inspiración para algunas de sus obras maestras. Arquitectónicamente, la Torre del Homenaje, de unos 25 metros de altura, y su patio plateresco, adornado con una doble galería de columnas toledanas, son puntos culminantes. Este lugar, que siglos atrás fue escenario de acontecimientos importantes, sigue siendo testigo de momentos inolvidables, como la reciente boda de Jaime Lorente, emulando la unión de pasado y presente en uno de los rincones más singulares de la Comunidad de Madrid, tal como ocurrió anteriormente con la boda de la influencer Rocío Camacho





elcultural / 🏆 24. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jaime Lorente Marta Goenaga Castillo De Batres Boda La Casa De Papel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jaime de los Santos responde al 'dardo' de Ana Redondo: 'Quizá si leyese más sería mejor ministra'El diputado popular cargó contra Redondo por su 'nefasta gestión' en la lucha contra la violencia de género. La ministra le reprochó que es 'imposible' que haga bien sus funciones 'entre tanta tertulia y tanta turné para promocionar su novela'.

Read more »

Jaime Malet, reelegido presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España hasta 2029Graduado en Periodismo. Casi una década especializado en información Laboral, Pensiones y Seguridad Social. Cosecha del 94', el veneno del fútbol corre por mis venas. Disfrutando, entre ministerios económicos y, todavía, el terreno de juego. «El PIB lo mide todo excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida».

Read more »

La división de M&A de Altamar se queda fuera del acuerdo de venta del grupo a MercerAltamar Advisory Partners mantendrá la marca y seguirá liderada por Jaime Fernández-Pita, José Epalza y Ramón Peláez.

Read more »

Laia Estruch, del castillo inflable de nuestra infancia a la obra de arte críticaErhardt Flórez presenta una exposición que se desarrolla en las puertas y que consiste en atravesarlas.Más información: Elena Asins, la creadora que convirtió las matemáticas y sus estructuras en arte

Read more »

El castillo renacentista de Ibiza ubicado en un pueblo Patrimonio de la Humanidad junto al MediterráneoConstruida para frenar ataques navales en una isla clave para el comercio marítimo, la ciudad alta conserva su trazado histórico y mantiene población residente hoy

Read more »

El refugio de José Coronado en un pueblo de 7.000 habitantes: Conjunto Histórico, castillo del siglo XIV y a 40 minutos de MadridEl actor madrileño de 68 años elige este municipio de Toledo para desconectar de los exigentes rodajes. Más información: El pueblo español Patrimonio de la Humanidad: 900 habitantes, un monasterio del siglo XI y rodeado de montañas.

Read more »