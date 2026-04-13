Jaguar de las Nubes reaparece en Honduras tras una década, un signo de esperanza ambiental

Un jaguar, conocido como “jaguar de las nubes”, ha sido detectado en la cordillera hondureña de la Sierra del Merendón, marcando el primer avistamiento en una década y una señal positiva para la conservación y los esfuerzos de protección ambiental en Honduras.

Las cámaras trampa han revelado la presencia de un jaguar en la cima de la cordillera hondureña de la Sierra del Merendón, marcando la primera detección del felino en la zona en una década. En imágenes exclusivas compartidas, se muestra al macho solitario, conocido como un “jaguar de las nubes”, avistado el 6 de febrero, a una altitud de aproximadamente 2,200 metros en un bosque de alta montaña.

Este hallazgo representa una señal positiva para Honduras, que actualmente busca una transformación ambiental. Los jaguares han experimentado una pérdida del 49% de su área de distribución histórica en las Américas, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La mayor población de jaguares reside en la Amazonia, mientras que las demás poblaciones se clasifican como en peligro o en peligro crítico. En Honduras, los jaguares están protegidos por ley, aunque enfrentan desafíos significativos. Franklin Castañeda, director de Panthera en Honduras, una organización dedicada a la conservación de felinos silvestres que capturó las imágenes del jaguar, señala que la deforestación y la caza furtiva son las mayores amenazas, y que se han estado implementando estrategias para abordar ambos problemas. El avistamiento del jaguar en la Sierra del Merendón es un indicio de la resiliencia de la vida silvestre, a pesar de las presiones. Entre 2001 y 2024, Honduras perdió 1,5 millones de hectáreas (3,7 millones de acres) de cobertura forestal, equivalente al 19% del total del país, según Global Forest Watch. La agricultura permanente, como las plantaciones y las áreas de pastoreo, es la principal causa de esta deforestación. El gobierno hondureño se ha comprometido a detener la deforestación antes del final de la década actual y a restaurar 1,3 millones de hectáreas (3,2 millones de acres) de bosque. El Plan Cero Deforestación 2029 declaró un estado de emergencia ambiental para proteger los bosques y la vida silvestre, utilizando una fuerza militar de 8.000 efectivos para disuadir y prevenir la actividad agrícola y maderera ilegal. Además, se cree que la caza furtiva de especies que sirven de presa al jaguar, como el venado cola blanca, el pecarí y la iguana, afecta el suministro de alimento del felino. En la Sierra del Merendón, sin embargo, se observan signos de éxito ambiental. El bosque montañoso, junto con otros denominados bosques nubosos en Honduras, ha sido protegido desde 1987, cuando las autoridades reconocieron su importancia como cuencas hidrográficas vitales para las comunidades vecinas. Castañeda señala que aunque en aquel entonces no se conocía la importancia del hábitat para los jaguares, ahora se sabe que esta protección también beneficia a estos felinos. No obstante, la actividad ilegal y la pérdida de biodiversidad no fueron completamente erradicadas. En los últimos años, Panthera y sus socios han intensificado los esfuerzos de vigilancia, incluyendo patrullas de guardaparques, el uso de cámaras trampa y monitores acústicos ocultos, junto con un programa para reintroducir especies presa del jaguar. Panthera informa que la caza furtiva ha disminuido y que la protección y revitalización de los bosques han creado un entorno más favorable para los grandes felinos. Castañeda considera que se está produciendo una recuperación de los grandes felinos en general. En 2021, después de 17 años de investigación, el proyecto detectó pumas en la cordillera por primera vez, y desde entonces ha habido múltiples avistamientos. También se han registrado avistamientos de ocelotes, yaguarundíes y margays, lo que indica que el área alberga a las cinco especies de felinos silvestres presentes en Honduras. La mayoría de los jaguares viven por debajo de los 1.000 metros (3.281 pies) y los jaguares de las nubes son extremadamente raros. Se han reportado pocos avistamientos, incluyendo algunos en Costa Rica y México. La Dra. Allison Devlin, directora del programa de jaguares en Panthera, explica que no está claro si este comportamiento es reciente o si previamente pasaba desapercibido debido a la inaccesibilidad de las zonas de gran altitud. En Honduras, solo se han registrado tres avistamientos de jaguares a gran altitud, el último en 2016. El avistamiento de 2016 llevó a Panthera y sus colaboradores, como Wildlife Without Borders y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU., a establecer un corredor de vida silvestre protegido en la sierra de Merendón, que abarca Honduras y Guatemala. Castañeda describe el nuevo avistamiento como “impresionante”, y destaca que la montaña donde se observó al felino ha sido objeto de monitoreo durante los últimos 15 años, con seguimiento continuo durante la última década. Los jaguares son animales con grandes territorios; los registros en Honduras demuestran que pueden recorrer 10 kilómetros (6,2 millas) en una sola noche, y se ha documentado que algunos individuos viajan hasta 400 kilómetros (249 millas) cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, según Castañeda





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