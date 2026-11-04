Jacob Morley capturado en Missouri tras escapar de prisión en Tennessee

Autoridades apprehenden a Jacob Morley, asesino convicto que huyó de una cárcel en Tennessee. La captura finaliza una búsqueda interestatal coordinada que incluyó tecnología FLOCK y helicópteros.

Las autoridades estatales de Missouri apprehendieron este martes a Jacob Morley, un asesino convicto de 28 años que había burlado la seguridad del Complejo Correccional Northwest en Tennessee nueve días antes. La Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri ( MSHP) confirmó que el fugitivo fue puesto nuevamente bajo custodia después de una intensa persecución que cruzó las fronteras interestatales.

Detalles de la captura en Kansas City

Jacob Morley fue detenido alrededor de las 11:30 a.m. en el condado de Carroll, cerca de Norborne, Missouri. Este lugar se encuentra aproximadamente a 50 millas (80 kilómetros) al este-noreste de la ciudad de Kansas City. Los agentes lograron interceptar al recluso cuando su vehículo quedó atascado mientras intentaba salirse de la Ruta 291 de Missouri hacia el sur.

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La Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri utilizó tecnología FLOCK para rastrear los movimientos de Morley. El Centro de Análisis de Información de Missouri recibió información indicando que el fugitivo podría estar transitando por el estado. Las cámaras identificaron un vehículo circulando por la ruta mencionada, lo que permitió a múltiples agencias estatales y locales coordinar el cerco.

Esfuerzo coordinado y respuesta policial

El Departamento de Policía de Kansas City participó activamente en la operación utilizando helicópteros para seguir la trayectoria del automóvil de Morley. Cuando el conductor perdió el control y el vehículo se estancó fuera de la carretera, un agente logró detenerlo sin incidentes graves. La MSHP informó en un comunicado oficial sobre el éxito de esta maniobra táctica conjunta.

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El Departamento Correccional de Tennessee emitió una declaración pública agradeciendo a sus socios de las fuerzas del orden y al público por su colaboración en la captura. Las autoridades enfatizaron que la cooperación entre diferentes jurisdicciones fue fundamental para localizar a un individuo considerado peligroso por las investigaciones en curso.

Contexto del escape y antecedentes criminales

Jacob Morley cumplía cadena perpetua por el asesinato de su compañero de trabajo Cody Birchfield. La desaparición de Birchfield se reportó en febrero de 2022 y fue hallado semanas después dentro de una caja ubicada debajo de la casa de Morley. El convicto fue condenado por homicidio premeditado, allanamiento agravado, manipulación de pruebas, evasión de arresto y vandalismo.

El personal del Complejo Correccional Northwest notó la ausencia de Morley a última hora del 25 de octubre. Imágenes de seguridad revelaron que el recluso cortó la valla perimetral y huyó con su uniforme de prisión. Posteriormente, robó una camioneta Ford F-350 blanca modelo 2008 en la madrugada del 26 de octubre. El camión fue hallado abandonado un día después en Marion, Illinois, a 130 millas (unos 209 kilómetros) al norte de la prisión original.

Lagunas en la notificación y secuelas legales

Danny Goodman Jr., fiscal de distrito, señaló que hubo un lapso crítico en la comunicación de la fuga. Aunque el escape ocurrió en Tennessee, Morley ya se encontraba en Marion, Illinois, a las 4:40 a.m. del 26 de octubre. Sin embargo, las autoridades locales no fueron notificadas hasta las 6:15 am debido a retrasos en los recuentos de celdas realizados por el personal penitenciario.

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Goodman expresaron su preocupación por el gran lapso de tiempo hasta que se notificó a alguien externo. Indicó que si se hubieran enterado más rápido, habría habido dos horas adicionales para que la policía local patrullara, aumentando las probabilidades de atraparlo antes de que saliera del condado. Esta falta de coordinación inmediata permitió al fugitivo desplazarse significativamente antes de ser detectado por otras jurisdicciones.

Recompensa y contexto de seguridad carcelaria

La Oficina de Investigación de Tennessee incluyó a Jacob Morley en su lista de los más buscados y anunció una recompensa de US$ 17.500 por información que conduzca a su arresto. Este incidente marca el segundo escape de reclusos del Departamento Correccional de Tennessee en el mes de octubre. Gregory Redden, un hombre de 63 años condenado por robo agravado, se fugó el 21 de octubre desde el Hospital General de Nashville antes de ser capturado posteriormente.